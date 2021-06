Uwaga, mali kinomaniacy! Wkrótce warsztaty filmowe i bajkoterapii

Już po raz piąty na Pomorzu Zachodnim będzie realizowany projekt, który sztukę filmową przybliży najmłodszym kinomaniakom. To SEFF MINI '21, cykl odbywający w ramach wydarzenia o nazwie - Szczecin Film Festival. Impreza dla dzieci rozpocznie się w poniedziałek (14 czerwca). Zawita do pięciu miast : Szczecina, Babigoszczy, Grabowa, Trzebieży, Ryszewka. Symbolem oraz logo dziecięcej części festiwalu jest dźwigozaur. Wstęp na wszystkie wydarzenia ma być bezpłatny.

Będzie dużo zabawy

W ramach SEFF MINI '21 zaplanowane są warsztaty filmowe, dramy, scenopisania i komiksu, plakatu filmowego, filmowych lekcji historii, bajko- i filmoterapii, a także masterclass z zakresu nowych mediów i kina sensorycznego. Z uwagi na pandemię, część zajęć ma być wydarzeniami zamkniętymi. Ale będą też otwarte, na które jednak trzeba się zapisać. Tak jest z tymi, które odbędą się w Szczecinie - 19 i 20 czerwca.

- Przyjdźcie do nas całymi rodzinami. To będzie działanie międzypokoleniowe - zachęcała, na środowej (9 czerwca) konferencji prasowej w Szczecińskim Inkubatorze Kultury, Dana Jesswein ze Stowarzyszenia OFFicyna. - Będzie dużo zabawy, kręcenia i oglądania filmów.

W Szczecinie warsztaty odbędą się 19 czerwca (w sobotę) w galerii "Tworzę się" przy Domu Kultury 13 Muz, a dzień później - w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Zapisy na nie przyjmowane są mailowo albo telefonicznie: biuro@officyna.art.pl oraz tel. 91 423 69 01. Trzeba się pośpieszyć z zapisaniem dziecka, bo liczba miejsc jest ograniczona.

We wspomnianej galerii (wejście od ul. Tkackiej) zaplanowane są zajęcia filmowe - w godz. 11 - 12.30 dla dzieci od lat 7, a od godz. 13 dla tych, które skończyły 10 lat.

- Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać film jako dziedzinę sztuki "od kuchni”. Wspólnie stworzymy własny plan zdjęciowy - będziemy pracować z kamerą, oświetleniem i dźwiękiem w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni i realizować własne, niepowtarzalne pomysły za pośrednictwem technik animacji poklatkowej. Ciekawostką będzie prezentacja pierwszych zabawek optycznych powodujących iluzję ruchu - informują organizatorzy.

Podczas warsztatów w "Tworzę się" zostanie pokazany film pt. "niePOTRZEBNI - rzecz o recyklingu" w reżyserii Bartosza Kędzierskiego. To opowieść o grupie przyjaciół, zamieszkujących wysypisko śmieci. Każdy z nich jest inny i należy do innej grupy odpadków. Razem tworzą jednak solidną i zgraną paczkę, która poprzez swoje przygody uczy widzów podstawowych zasad związanych z segregacją śmieci, recyklingiem i składowaniem odpadków.

W świecie fantazji

20 czerwca (czyli w niedzielę) odbędą się odbędą się warsztaty ekspresji twórczej z elementami bajkoterapii w Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy al. Wojska Polskiego. W godz. 10 - 11.30 zaplanowane są zajęcia dla dzieci od 6. roku życia, a w godz. 12 - 14 - dla tych, które ukończyły 9 lat. Czego można się spodziewać po tym wydarzeniu?

- Bajka rozwija wyobraźnię widzów w każdym wieku, relaksuje, umożliwiając twórczy rozwój. Podczas tegorocznych warsztatów przeniesiemy się z dziećmi po raz kolejny się w świat fantazji, w którym wszystko jest możliwe. Zainspirowani obejrzanym filmem, bawiąc się wspólnie, będziemy okiełznywać nasze emocje, rozwijać kompetencje społeczne i odkrywać własne mocne strony - zapowiadają organizatorzy.

Podczas niedzielnych zajęć zostaną pokazane dwa filmy: w młodszej grupie wiekowej będzie to norweska produkcja "Klara Muu!" z 2018 roku, a w starszej - holenderska opowieść pt. "Niezwykłe lato z Tess" z 2019 roku (film został nagrodzony m.in. podczas Berlinale, a także otrzymał nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej). Pierwszy z filmów to animacja pokazująca, że każdy w nas ma ukryte talenty. Oto Klara jest młodą, ambitną krową, której największym marzeniem jest zostanie gwiazdą. Chciałaby pójść w ślady długo niewidzianego ojca i zostać znaną piosenkarką. Niestety, nie wszyscy uważają, że ma talent… Druga z wymienionych produkcji to adaptacja książki o tym samym tytule, autorstwa Anny Woltz. Oto dziesięcioletni Sam spędza z rodziną wakacje nad morzem. Strach przed samotnością bowiem popycha głównego bohatera filmu do dosyć nietypowego treningu – treningu samotności. Misterny plan Sama (harmonogram samotnie spędzonych godzin) nie powiedzie się jednak i to z kilku powodów. Przede wszystkim spotka Tess, dosyć tajemniczą i jednocześnie porywającą rówieśniczkę. Po drugie, poznając Tess, zacznie inaczej spoglądać na swoją rodzinę.

(MON)