Urodzinowy flash mob

Z okazji pierwszej rocznicy powstania Zespołu Tańców Dawnych "Chassé" w piątek 6 lutego o godz. 17 odbędzie się na spotkanie z tańcem dawnym w Centrum Handlowym Galaxy.

Flash mob zespołu rozpocznie się przy fontannie. Zaprezentują kontredanse z XVIII wieku. Po pokazie będzie możliwość rozmowy przy kawie z członkiniami zespołu.

Zespół Tańców Dawnych "Chassé" powstał w styczniu 2025. W jego skład wchodzą członkinie grupy Retro Vibes, które chcą pokazać piękno, wdzięk i urok XVIII wiecznych kontredansów.

