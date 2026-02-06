Piątek, 06 lutego 2026 r. 
Urodzinowy flash mob

Data publikacji: 06 lutego 2026 r. 09:16
Ostatnia aktualizacja: 06 lutego 2026 r. 09:16

Z okazji pierwszej rocznicy powstania Zespołu Tańców Dawnych "Chassé" w piątek 6 lutego o godz. 17 odbędzie się na spotkanie z tańcem dawnym w Centrum Handlowym Galaxy.

Flash mob zespołu rozpocznie się przy fontannie. Zaprezentują kontredanse z XVIII wieku. Po pokazie będzie możliwość rozmowy przy kawie z członkiniami zespołu. 

Zespół Tańców Dawnych "Chassé" powstał w styczniu 2025. W jego skład wchodzą członkinie grupy Retro Vibes, które chcą pokazać piękno, wdzięk i urok XVIII wiecznych kontredansów. 

