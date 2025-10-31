Tym, którzy odeszli... Zaduszki Jazzowe

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe zaprasza fanów jazzu, rocka, bluesa, którzy chcą powspominać swoich idoli, wielkich artystów, znanych muzyków, ale też przyjaciół, znajomych, sąsiadów tych wszystkich związanych ze szczecińską sceną muzyczną, których już niestety między nami nie ma.

Koncert „TYM, którzy ODESZLI” Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Jazzowego to kontynuacja wieloletniej tradycji przypominania i wspominania muzyków, wokalistów, artystów, dziennikarzy, działaczy muzycznych, ludzi kultury, sceny, estrady, którzy przez lata związani byli w różny sposób ze środowiskiem muzycznym Szczecina, a których nie ma już niestety wśród nas.

– W 2025 roku wspominamy w sposób szczególny twórców zespołu „Czerwono-Czarnych”, który za sprawą Estrady Szczecińskiej i Festiwalu Młodych Talentów był bardzo mocno związany ze Szczecinem. Będziemy poprzez wykonywane utwory wspominać muzyków tego zespołu, którzy niedawno od nas odeszli jak Ryszard Poznakowski i Jan Knap, ale też pozostałych niezapomnianych wykonawców jak Kasia Sobczyk, Henryk Fabian, Piotr Puławski, Józef Krzeczek, a przede wszystkim twórcę Festiwalu Młodych Talentów dyrektora Jacka Nieżychowskiego – informuje Mieczysław Podsiadło, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Koncert odbędzie się w piątek (31 bm.) o godz. 19 w sali kominkowej Domu Kultury 13 Muz, przy placu Żołnierza 2 w Szczecinie. Zagrają szczecińscy muzycy jazzowi, rockowi i bluesowi, którzy z potrzeby serca chcą wspomnieć swoich kolegów, nauczycieli, znajomych, a czasami dawnych idoli. W koncercie wystąpią: solistki Basia Włodarczyk i Neilah Vitha, zespół RRJ JAZZ TRIO, czyli Przemek Raminiak - piano, Wojciech Rapa - gitara, śpiew i Jarosław Rapa – gitara; dr Jacek Rudnicki - gitara, śpiew; Andrzej Szpak - śpiew; zespół Gruba Ryba ze Szczecina w składzie: Robert Wawryniuk – gitara, śpiew, Marek Radkowiak - perkusja, Paweł Zamuła – gitara, Michał Kłos – gitara basowa.

(s)

