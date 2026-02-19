Twarzą w twarz u baptystów w Szczecinie

Fot. Krzysztof Żurawski

Informowaliśmy już, że baptyści świętowali rocznicę 180-lecia założenia zboru w Szczecinie. W ramach obchodów odbywały się m.in. wykłady, turniej sportowy i koncert. Był też konkurs kulinarny i pokaz filmu w kinie „Pionier”. Ostatnim akcentem rocznicy będzie czwartkowy monodram autorstwa Czeszki Żółtko.

REKLAMA

Monodram pt. „Twarzą w twarz” jest poruszającym spektaklem inspirowanym książką Tima Stevensona „The Bema: A Story about the Judgement Seat of Christ”. Przedstawienie trwa 75 minut i jak zapowiadają organizatorzy, będzie to intensywne spotkanie z prawdą o przebaczeniu, odpowiedzialności i tym, co zostało nam powierzone.

„Twarzą w twarz” skłania do refleksji nad wyborami podejmowanymi tu i teraz, i nad ich znaczeniem w perspektywie wieczności. - To nie jest łatwa opowieść, ale jest potrzebna – stwierdziła Czeszka Żółtko, wykonawczyni monodramu.

Spektakl odbędzie się w czwartek 19 lutego w budynku Kościoła Baptystów przy ul. Stoisława 4. Początek o godz. 19.00. Wstęp wolny.

(żuk)

REKLAMA