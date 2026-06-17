Trafiony. Zatopiony

Adam Werka, Podwodny stawiacz min ORP Wilk taranuje u-boota Fot. archiwum

W Świnoujściu w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie można obejrzeć dość nietypową wystawę. Nosi ona tytuł wiele mówiący – „Trafiony. Zatopiony”. Jest to prezentacja prac plastycznych, które przedstawiają morskie sceny batalistyczne z niezwykle realistycznymi szczegółami okrętów wojennych z czasów drugiej wojny światowej.

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Na to szczególne wydarzenie zapraszają wspólnie Robert Gawroński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu im. Stefana Flukowskiego oraz dr hab. Joanna Werka, prezes Fundacji i. Adama Werki. Ekspozycja „Trafiony. Zatopiony” opatrzona jest też podtytułem – Wielkie dni małej floty w malarstwie Adama Werki.

Wystawa może zainteresować nie tylko miłośników historii II wojny światowej. Gwasze Adama Werki przedstawiające między innymi polskie okręty w trakcie działań wojennych są naprawdę sugestywne. Zaskakuje świetny warsztat tego batalistycznego artysty.

Wystawa została przygotowane przez Daniela Źródlewskiego. Jak podkreśla sam organizator – „na podstawie kuratorskiego pomysłu zmarłego niedawno tragicznie Lecha Trawickiego, dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu”. Ekspozycja jest poświęcona Jego pamięci – czytamy też w zaproszeniu na wystawę.

Wernisaż odbędzie się 18 czerwca 2026 r. o godzinie 17.00 we wspomnianej świnoujskiej bibliotece. Weźmie w nim udział dr hab. Joanna Werka, prezeska Fundacji im. Adama Werki.

Prace będzie można obejrzeć do 21 sierpnia br.

(CK)

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