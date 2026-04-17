Piątek, 17 kwietnia 2026 r. 
Tokarczuk i „Lalka” w Świnoujściu. Literatura na wyspie Uznam

Data publikacji: 17 kwietnia 2026 r. 19:11
Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2026 r. 19:12
Fot. Facebook Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego  

18 kwietnia 2026 roku w Świnoujściu odbędzie się gala wręczenia Uznamskiej Nagrody Tłumaczy (Usedomer Übersetzerpreis) – nowego wyróżnienia przyznawanego w ramach Uznamskich Dni Literatury.

Pierwszymi laureatami nagrody zostali Lisa Palmes i Lothar Quinkenstein, uhonorowani za nowy przekład powieści „Lalka” Bolesława Prusa – jednego z najważniejszych dzieł europejskiej literatury XIX wieku, porównywanego do takich klasyków jak „Anna Karenina”, czy „Madame Bovary”.

W wydarzeniu weźmie udział literacka noblistka Olga Tokarczuk, która zaprezentuje fragment eseju poświęconego „Lalce”, ukazując jej współczesne znaczenie i aktualność. Jako przewodnicząca jury nagrody nadaje jej szczególną rangę, podkreślając znaczenie przekładu jako formy dialogu między kulturami.

Uroczystość będzie prowadzona w języku polskim i niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Nowa nagroda ma na celu wyróżnienie tłumaczy jako współtwórców literatury – osób, które umożliwiają przekraczanie granic językowych i kulturowych. To właśnie idea przekraczania granic stanowi jeden z głównych motywów tegorocznych Uznamskich Dni Literatury.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydent Miasta Świnoujście Joanny Agatowskiej. Partnerem wydarzenia jest Hotel Interferie Medical Spa.

(K)

Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Pogoda

Zobacz prognozę na 3 dni
