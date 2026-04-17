Tokarczuk i „Lalka” w Świnoujściu. Literatura na wyspie Uznam

18 kwietnia 2026 roku w Świnoujściu odbędzie się gala wręczenia Uznamskiej Nagrody Tłumaczy (Usedomer Übersetzerpreis) – nowego wyróżnienia przyznawanego w ramach Uznamskich Dni Literatury.

REKLAMA

Pierwszymi laureatami nagrody zostali Lisa Palmes i Lothar Quinkenstein, uhonorowani za nowy przekład powieści „Lalka” Bolesława Prusa – jednego z najważniejszych dzieł europejskiej literatury XIX wieku, porównywanego do takich klasyków jak „Anna Karenina”, czy „Madame Bovary”.

W wydarzeniu weźmie udział literacka noblistka Olga Tokarczuk, która zaprezentuje fragment eseju poświęconego „Lalce”, ukazując jej współczesne znaczenie i aktualność. Jako przewodnicząca jury nagrody nadaje jej szczególną rangę, podkreślając znaczenie przekładu jako formy dialogu między kulturami.

Uroczystość będzie prowadzona w języku polskim i niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Nowa nagroda ma na celu wyróżnienie tłumaczy jako współtwórców literatury – osób, które umożliwiają przekraczanie granic językowych i kulturowych. To właśnie idea przekraczania granic stanowi jeden z głównych motywów tegorocznych Uznamskich Dni Literatury.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydent Miasta Świnoujście Joanny Agatowskiej. Partnerem wydarzenia jest Hotel Interferie Medical Spa.

REKLAMA