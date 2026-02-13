„To, co najważniejsze” – wystawa jubileuszowa w „Przełomach”

Fot. Dariusz GORAJSKI

Najnowsza wystawa w szczecińskim Centrum Dialogu „Przełomy” została przygotowana z okazji 10-lecia instytucji. Zaprezentowane będą na niej najcenniejsze obiekty z kolekcji Centrum, przekazane przez 476 darczyńców w ciągu dekady działalności. Wystawie towarzyszy oprowadzanie kuratorskie – pierwsze już w tę sobotę.

Na ekspozycji znalazły się pamiątki z czasów zaborów, przywiezione na Pomorze Zachodnie przez osadników po 1945 r., obiekty z międzywojnia, pochodzące z II Rzeczpospolitej, niemieckiego Szczecina i Prowincji Pomorze, materiały z czasów II wojny światowej, powojnia oraz PRL-u, w tym obiekty propagandowe i dokumentujące codzienne życie.

Ważnym wątkiem wystawy są także świadectwa oporu społecznego prowadzącego do przełomu ustrojowego w 1989 r. Szczególnym eksponatem jest oryginalny ornat papieski, noszony przez Jana Pawła II podczas mszy odprawianej na Jasnych Błoniach w Szczecinie 11 czerwca 1987 r.

Oprowadzania kuratorskie odbędą się 14 i 21 lutego 2026 r. o godz. 12.

Wystawa „To, co najważniejsze” zawiera 290 obiektów, z czego 265 znajduje się w sali konferencyjnej/przestrzeni dialogu, a 25 – w przestrzeni wystawy stałej MNS-CDP. Na wystawie znajdują się także obiekty użyczone przez inne instytucje i kolekcjonerów, które wcześniej cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności.

Jeszcze w lutym w „Przełomach” planowane są dwa wydarzenia związane z jubileuszem. 24 lutego o godz. 17 odbędzie się debata: „Wojna w Ukrainie: czekanie na przełom”. Jednym z wątków będą ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, prowadzone w ubiegłym roku na Ukrainie, za zgodą ukraińskich władz przez polskich naukowców. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli: dr Dorota Kowalewska z Uniwersytetu Szczecińskiego, generał Marek Ojrzanowski, prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Jan Syrnyk ze Związku Ukraińców w Polsce. 27 lutego o godz. 19 otwarta zostanie wystawa „Laboratorium współczesnej archeologii”. Monika Szpener zaprezentuje 94 obiekty ceramiczne – kopie przedmiotów elektronicznych i z życia codziennego, w tym także produktów spożywczych, które na pod koniec lat 80. i na początku lat 90. XX w., a więc w okresie przełomu ustrojowego w Polsce, były synonimami luksusu, stanowiły obiekty pożądania znacznej części polskiego społeczeństwa.

(K)

