To będzie jazz kosmiczny. Zagra sneaky jesus

W piątek o g. 20 w winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej 86 w Szczecinie zagra ceniony zespół sneaky jesus.

Wrocławski kwartet gra muzykę nieszablonową. Zespół rozszerza tradycyjny sposób na polski jazz o elementy muzyki kosmicznej i muzyki miejskiej.

Kwartet tworzą: saksofonistka Matylda Gerber, gitarzysta Maciej Forreiter, basista Beniamin Łasiewicki oraz perkusista Michał Wdowikowski.

Grupa powstała wczesną wiosną 2019 roku i po mocnym zaznaczeniu swojej obecności na wrocławskiej scenie zyskała uznanie w polskich i zagranicznych mediach jazzowych i poświęconych muzyce niezależnej.

To za sprawą bardzo udanego debiutu z płytą „For Joseph Riddle” (2021) oraz następną – „For Chaching Taphed” (2023). Oba albumy znajdowały się w rotacjach takich rozgłośni radiowych jak BBC, Polskie Radio, RTE i Worldwide FM oraz otrzymały pozytywne recenzje na łamach Jazz Forum, Jazz Press, Music Is My Sanctuary i Bandcamp Daily.

Zespół występował wielokrotnie na prestiżowych scenach w Polsce i za granicą, m.in.: Jassmine (Warszawa), NOSPR (Katowice), Opus Jazz Club (Budapeszt) czy Jazz Club Tonne (Drezno). Wrocławscy muzycy są również laureatami drugiego miejsca w międzynarodowym konkursie zespołów jazzowych Mladi Ladi Jazz (Praga 2022), otrzymali także nominacje do Wrocławskiej Nagrody Artystycznej (2023) oraz plebiscytu „Gazety Wyborczej” „Sanki” (2022).

(as)