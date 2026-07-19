Tłumy na Różance. Show małżeństwa z The Voice Senior [GALERIA]

W niedzielę na Różance w Szczecinie znakomite show dali Barbara i Albert Czarkowscy, pierwsze w historii programu The Voice Senior małżeństwo, które wystartowało razem. Albert, ochrzczony przez jury nowym Barrym White'em, doszedł do finału konkursu, wykonując standardy muzyki rozrywkowej – i zbierając entuzjastyczne opinie od sędziów i publiczności.

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Barbara i Albert Czarkowscy występują razem od 45 lat. Oboje rozpoczęli przygodę z muzyką od klasyki – Barbara kształciła się w klasie skrzypiec, Albert śpiewał w „Szczecińskich słowikach” i uczył się gry na klarnecie.

Ostatecznie postawili na pop. Sądząc po świetnej frekwencji na Różance, podjęli właściwą decyzję.

Koncert mi się podoba, choć akurat programu The Voice Senior nie oglądałam. Ale ja i tak chodzę w niedzielę o g. 12 na Różankę bez względu na to, kto gra. Bo lubimy to miejsce. Umawiamy się z koleżankami na kawę. To nasz stały program - mówiła Stanisława Rudawska.

- Lubimy się spotykać z koleżankami, z którymi zna się od lat. Tu są piękne róże. Mam działkę, jestem zwolenniczką pięknych kwiatów i roślin - dodawała Danuta Gądaś.

- Tylko szkoda że nie ma tu kawiarenki. Pod koniec lat 60 była. Może wróci? - zastanawiała się pani Stanisława.

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(as)

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