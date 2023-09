„The King of Swing” wkrótce w Filharmonii Szczecińskiej!

Fot. materiały organizatora

Już niedługo, 3 października, wielka gratka dla melomanów! 20-osobowa bigbandowa orkiestra The 1st New York Orchestra po wielkich międzynarodowych sukcesach podczas europejskiego tournée wraca z koncertami do swojej ukochanej polskiej publiczności i wykona największe przeboje: Glenn Miller Orchestra, Benny Goodman Orchestra, Frank Sinatra, Michael Buble, Andrew Sisters. Maestro Woytek Mrozek należący do grona najwybitniejszych wirtuozów klarnetu zaprasza i pragnie zabrać swoich słuchaczy w pełną ciepła, wirtuozerii i pięknej barwy muzyki niepowtarzalną podróż do „Świata Muzyki Swingowej”, która jednocześnie jest międzynarodową trasą koncertową promującą CD „Woytek Mrozek & The 1st New York Orchestra – The King of Swing”.

„…Od samego początku mojej edukacji i kariery wiedziałem, że klarnet i muzyka swingowa, od której w moim życiu wszystko się zaczęło, były moim przeznaczeniem i misją. Dzisiaj misja ta się spełnia. Mam wielką radość zaprezentować wszystkim melomanom dobrej muzyki, miłośnikom muzyki swingowej moją nową płytę CD i zarazem nowy projekt muzyczny «The King of Swing». Pragnę przekazać Państwu wiele radości, ciepła, pozytywnych emocji, uśmiechu, szczerości płynącej prosto z serca …”.

W tym unikalnym i obecnie jedynym na świecie projekcie Maestro Woytek Mrozek & The 1st New York Orchestra zaprezentują najpiękniejsze kompozycje legendarnych orkiestr swingowych: Benny Goodman Orchestra, Glenn Miller Orchestra, Frank Sinatra, Arite Shaw. Entuzjazm i niegasnąca miłość Maestro Mrozka do muzyki swingowej oddają ekscytujący, nostalgiczny i niepowtarzalny klimat muzyki początku ubiegłego wieku oraz zamieniają scenę w kolebkę muzyki z początku lat ’30 i ’50. „The King of Swing” to show, którego nie mogą przegapić zarówno fani jazzu, swingu, jak i nieuleczalni muzyczni romantycy, którzy pragną przenieść się do 1938 roku na legendarny koncert Orkiestry Benny Goodmana w Carnegie Hall w Nowym Yorku. Prestiżowe występy artystów to błyskotliwe i precyzyjne brzmienie orkiestry i niepowtarzalna barwa klarnetu splatającego wszystkie partie w jedną całość. Energia, perfekcjonizm i autentyczność artystów sprawiły, że programy Woytka Mrozka zyskały najcenniejszą nagrodę: podziw i owacje na stojąco. W programie gościnnie wystąpią niezwykłe Ladies Trio. Barwa głosów tych artystek idealnie wciela się w styl i klimat muzyki swingowej.

Woytek Mrozek & His The 1th New York Orchestra wykonają między innymi takie swingowe perełki, jak: „Don’t be that way”, „Moonlight Serenade”, „Chattanooga Choo Choo” oraz „Sing, Sing, Sing”, który oczarował publiczność całego świata i wiele więcej.

Koncert odbędzie się 3 października br. o godzinie 17.30 w Filharmonii Szczecińskiej. Bilety można kupić na www.bilety.fm oraz: w Punkcie Informacji Turystycznej bilety.fm na zamku, ul. Korsarzy 34 – mały dziedziniec wejście I, w Centrum Informacji Turystycznej, pl. Żołnierza Polskiego oraz na www.kupbilecik.pl i www.biletyna.pl.

(w.k.)