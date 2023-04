The Beat Freaks w Stargardzie

Fot. materiały organizatora

Towarzystwo Przyjaciół Stargardu zaprasza na koncert jazzowy grupy The Beat Freaks. Odbędzie się on w Piwnicy TPS w sobotę 22 kwietnia. Początek o godz. 19.

The Beat Freaks powstał w 2014 roku w Szczecinie. Zespół ma na swoim koncie debiutancki album zatytułowany „Leon” (2016), który znalazł się w Top Ten 2016 wg dziennikarzy PolishJazzBlogspot. Zaś płyta „Stay Calm” została uznana za jedną z najlepszych w roku 2019, według czytelników „Jazz Forum”. Zespół był też twórcą muzyki do filmu „Zamoyski” (2018). Muzycy, którzy tworzą The Beat Freaks, połączyli swoje doświadczenia zdobyte w różnych formacjach muzycznych i wspólnie wypracowali własny muzyczny styl oraz brzmienie.

– Nasza najbliższa trasa to także zapowiedź naszej najnowszej płyty, która ukaże się już jesienią tego roku – zapowiada Michał Starkiewicz, gitarzysta zespołu. – Nasza muzyka zainspirowana nurtem Steampunku to nieustanna zabawa rytmem, który będąc podstawą egzystencji, staje się punktem wyjścia do świata melodyjnych opowieści i nieograniczonych improwizacji.

Zespół tworzą poza nim Tomasz Licak (saksofon tenorowy), pochodzący z Sycylii Flavio Gullotta (kontrabas) i Radek Wośko (perkusja).

Bilety są do kupienia w Centrum Informacji Turystycznej i w kawiarni Pod Galerią. Organizatorami koncertu są Towarzystwo Przyjaciół Stargardu i Stowarzyszenie Artystyczne B-moll.

(w)