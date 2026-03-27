Testament Ann Lee. Ekstaza i ból

Kino „Pionier” w Szczecinie wyświetla film „Testament Ann Lee” w piątek o g. 20, w sobotę o g. 17 i w niedzielę o g. 20.

Uznana scenarzystka i reżyserka Mona Fastvold („Świat, który nadejdzie”, „Brutalista”) przedstawia swój najnowszy film „Testament Ann Lee” – opartą na faktach, niezwykłą historię Ann Lee, założycielki wspólnoty religijnej znanej jako Szejkersi. W tytułowej roli charyzmatycznej przywódczyni, głoszącej równość płci oraz sprawiedliwość społeczną, zobaczymy nominowaną do Oscara Amandę Seyfried.

„Testament Ann Lee” w porywający sposób ukazuje zarówno ekstazę, jak i ból towarzyszące bohaterce w jej dążeniu do stworzenia utopijnej wspólnoty. W filmie pojawia się ponad kilkanaście tradycyjnych hymnów Szejkersów, reinterpretowanych jako pełne uniesienia sekwencje taneczne z choreografią Célii Rowlson-Hall („Vox Lux”) oraz z oryginalną muzyką i piosenkami skomponowanymi przez zdobywcę Oscara Daniela Blumberga („Brutalista”).

Małgorzata Steciak na portalu filmweb napisała: „Amanda Seyfried z jej charakterystycznymi oczami i dziewczęcą urodą, która w pierwszym odruchu wydaje się nie pasować do epoki, okazuje się castingowym strzałem w dziesiątkę. Gwiazda „Mamma Mia!” i „Nędzników” udowodniła już nie raz, że świetnie odnajduje się w konwencji musicalu, ale dopiero tutaj reżyserka rozpisuje jej rozsadzającą ekran arię. Seyfried potrafi w jednym spojrzeniu odmalować całe spektrum emocji, od kruchości i desperacji po determinację ocierającą się o szaleństwo. Jej bohaterka ma w sobie coś z przeoryszy Joanny granej przez Lucynę Winnicką w „Matce Joannie od Aniołów””.

