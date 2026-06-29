Szorstki, ale odważny liryzm Konrada Liskowackiego

Drugiego lipca, w czwartek, o g. 19 w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie będziemy mogli porozmawiać o debiucie książkowym Konrada Liskowackiego oraz nowym numerze kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator” poświęconym amerykańskiemu prozaikowi Philipowi K. Dickowi. To kolejne spotkanie literackie z cyklu „Z górnej półki”.

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Konrad Liskowacki zadebiutował tomem poetyckim „Pomurnik”. Maciej Kulis napisał o nim tak: „Liryzm tych wierszy jest szorstki, ale odważny. Bo nie boi się nazwać ciemności ciemnością, miłości miłością, jasności jasnością, rozpaczy rozpaczą. Jest inteligentny, lecz nie ucieka w ironię. Dlatego dotyka. Jest pełen kolorów, ptaków, owadów, zapachów wiosny, lecz jednak domyślnych, a nie zbawiających. Są one niemal same dla siebie, jak tło, na którym układana jest opowieść „między czarnym niebem a szarą ziemią”. Bo o tym to jest – o przetrwaniu w ciemni. O codzienności zanurzonej w cyklu, który wydaje się obcy. Który musi być obcy. Bohater wierszy nie ma złudzeń i równie sprawnie przygląda się zmianom otoczenia, społeczeństwu, co przeprowadza wiwisekcję własnej psychiki”.

Książka jest współfinansowana ze środków Miasta Szczecin.

„eleWator” jest pismem, w którym oprócz najnowszej prozy i poezji uznanych i debiutujących autorów, mieszkających w Polsce oraz za granicą, znaleźć można teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze i jej najwybitniejszych twórcach, a także eseje, felietony i recenzje. Kwartalnik jest miejscem dyskusji, polemik i platformą ożywczej wymiany poglądów. Dzięki stałym współpracownikom z Dublina, Kijowa, Londynu, Paryża i Nowego Jorku, „eleWator” ma charakter globalny, a także interdyscyplinarny. Wiele uwagi poświęca bowiem najnowszym światowym działaniom artystycznym omawianym w działach filmu, muzyki, sztuk plastycznych i architektury oraz teatru.

„eleWator” nr 44 jest współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. Dofinansowano go ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Spotkanie z Konradem Liskowackim i redaktorami „eleWatora” poprowadzi Damian Romaniak.

(as)

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