Szekspir, żałoba, sztuka

W Kinie Zamek w Szczecinie obejrzymy film „Hamnet”, autorstwa nagrodzonej Oscarem scenarzystki i reżyserki Chloé Zhao („Nomadland”), który opowiada historię rodziny jednego z najwybitniejszych twórców teatru i literatury – Williama Szekspira.

Anglia, rok 1580. Zubożały nauczyciel łaciny William Szekspir (Paul Mescal) poznaje niezależną duchem Agnes (Jessie Buckley). Para zakochuje się w sobie i rozpoczyna gorący romans, który prowadzi do ślubu i narodzin trójki dzieci. Jednak gdy Will wyrusza do odległego Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, Agnes zostaje sama ze wszystkimi domowymi obowiązkami. Kiedy dochodzi do tragedii, niegdyś silna więź między małżonkami zostaje poddana próbie, a ich wspólne doświadczenia stają się inspiracją do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Szekspira, „Hamleta”.

Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Maggie O’Farrell z 2020 roku, która sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy w Wielkiej Brytanii i USA oraz została przetłumaczona na 40 języków.

„Hamnet” zdobył sześć nominacji do Złotych Globów i wygrał w prestiżowej kategorii Najlepszy Dramat. Nagrodę zdobyła też Jessie Buckley za główną rolę kobiecą w filmie dramatycznym. Autorem zdjęć do filmu jest Łukasz Żal, nominowany do Oscara za „Idę” i „Zimną wojnę”. Za kostiumy odpowiada Małgosia Turzańska. Film jest faworytem do Oscarów 2026.

Seanse: piątek, g. 17:00, sobota, niedziela, g. 16:00.

(as)

