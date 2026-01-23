Szekspir, miłość, dżuma. Tak powstał „Hamlet”

Kino „Pionier” w Szczecinie zaprasza na film „Hamnet”.

Obraz, autorstwa nagrodzonej Oscarem scenarzystki i reżyserki Chloé Zhao („Nomadland”), opowiada poruszającą historię miłosną, która zainspirowała Szekspira do stworzenia ponadczasowego arcydzieła Hamlet. To poruszająca historia miłości Williama, ambitnego dramaturga i jego żony Agnes. Ich idylliczne życie zostaje zburzone, gdy wybucha epidemia dżumy, która dotyka ich dzieci, Hamneta i Judith. Po latach William pisze nową sztukę zatytułowaną Hamlet, aby poradzić sobie z żałobą.

Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści Maggie O’Farrell (2020), sprzedanej w 2 milionach egzemplarzy i przetłumaczonej na 40 języków.

Seanse: piątek, g. 19.45; sobota, g. 15.30; niedziela, g. 19.00.

