Szczecińskie zespoły na koncercie przed Kosmosem. Zapowiada się świetny wieczór!

Ten występ miał się odbyć tydzień temu, ale organizatorzy musieli go odwołać. Wraz z luzowaniem obostrzeń covidowych, wtedy jeszcze nie zostały "odmrożone" koncerty plenerowe. Teraz już mogą się odbywać, zatem grupa Tragarze, bo o jej występie mowa, zagra w sobotę (5 czerwca) na placu przed dawnym kinem Kosmos w Szczecinie. To jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. Otóż przed tą formacją wystąpi zespół, który niedawno się reaktywował: Chicken Legs.

Jak informują organizatorzy "Tragarze to projekt muzyków związanych ze Szczecinem". I jeszcze: "Grupa przyjaciół – Przemysław, Pelo, Chillu, DJ Twister, Bartosz Jurgiel, Marcin Panasiuk, Wojciech Grzyl i Sandra Jakubowiak, każdy z nich przeszedł swoją muzyczną drogę – każdy inną. I w tym widzą swoją siłę. Ich muzyka to powrót do starych czasów, gdzie stoi się w kolejce po bity, unitra i tonsil jest marzeniem każdego obywatela, a na ulicach króluje Fiat 126p". Warto przypomnieć, że to właśnie grupa Tragarze jesienią ub. roku apelowała - w wyjątkowym teledysku ("Spaliły mi się głośniki, zostałem z niczym. Sam w głuchej ciszy") - o pomoc dla branży artystycznej. W tym wideo wystąpili między innymi: Andrzej Piaseczny, Mateusz Damięcki, Marika i Hirek Wrona.

Z kolei muzycy szczecińskiej grupy Chicken Legs mówią o sobie: „młode dziady w starych skórach” i jeszcze – „czterech kumpli, tysiąc nut, jeden cel”. Zespół powstał w latach 90. w VII LO. Potem przez kilkanaście lat grupa była nieobecna na scenie muzycznej, bowiem wokalista wyjechał do Wielkiej Brytanii. Pozostali muzycy zasilili wtedy inne grupy. Jakiś czas temu wokalista powrócił do Polski, a tym samym artyści zdecydowali się reaktywować w dawnym składzie. Jak też wydać płytę, na której znajdą się „teksty wokalisty osadzone w labiryncie gitarowych riffów i gęstych brzmień basu, szukające oddechu, z każdym uderzeniem werbla w rytmie serca” - tak deklarują muzycy.

Harmonogram sobotniego wydarzenia jest taki: godz. 19 – otwarcie bramki, godz. 20 – występ grupy Chicken Legs, godz. 21 – koncert zespołu Tragarze.

(MON)