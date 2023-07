Szczeciński Teatr Letni podoba się światowym gremiom

Udał się Szczecinowi nowy Teatr Letni. . Fot. SAA

Teatr Letni im. Heleny Majdaniec w Szczecinie został nominowany do konkursu The World Architecture Festival (WAF) w kategorii kultura. WAF jest uznawany za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń poświęconych branży architektonicznej, odbywa się co roku.

- Samo znalezienie się Teatru Letniego w gronie nominowanych obiektów z całego świata to już duże wyróżnienie. Mamy w Parku Kasprowicza absolutną perełkę i zaczyna być o niej głośno. Do tego wydarzenia muzyczne na najwyższym poziomie. Dla mnie to najpiękniejsza scena letnia w kraju – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

The World Architecture Festival to unikalne wydarzenie, które gromadzi architektów z całego świata, dając im możliwość dzielenia się wiedzą, inspiracji oraz nauki od siebie nawzajem. To jedyny festiwal architektoniczny o zasięgu globalnym, który łączy w sobie nagrody, seminaria i networking. Teatr Letni otrzymał nominację do „Oskara architektury” w kategorii obiektów kulturalnych jako jeden z 16 najlepszych obiektów na świecie.

Nagrody WAF generują ponad 350 publikacji prasowych na całym świecie każdego roku. Wśród mediów, które relacjonują to wydarzenie, znajdują się tak renomowane tytuły jak CNN, Al Jazeera, BBC, The New York Times, Domus Web i ArchDaily. Finał WFA zaplanowano na przełomie listopada i grudnia w Singapurze. Skład jury konkursowego WAF składa się z ponad 140 ekspertów branżowych.

- Znalezienie się naszego Teatru Letniego w finale Światowego Festiwalu Architektury pośród najlepszych i najpiękniejszych obiektów z całego świata to wspaniała informacja. Potwierdza to jego nietuzinkowość i wyjątkowość. Cieszę się, że taki obiekt mamy w Szczecinie – opowiada Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej, która zarządza Teatrem Letnim.

Znajdujący się w Parku Kasprowicza budynek został wybrany najlepszą "Przestrzenią publiczną" w Polsce w konkursie Property Design Awards. W konkursie nominowane były inwestycje zakończone w 2022 roku.

Projekt modernizacji szczecińskiej sceny stworzyło, wyłonione w ramach konkursu, biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu.

(as)