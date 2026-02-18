Szczecińscy artyści prezentują się w Berlinie. Przyszłość sztuki i designu

W przestrzeni EDGE Grand Central w Berlinie do 3 kwietnia tego roku możemy oglądać wystawę „STETTIN → BERLIN” przygotowaną przez artystów i artystki Akademii Sztuki w Szczecinie. Pomysłodawcą i organizatorem projektu oraz wystawy jest Patryk Iwanczuk, student Wydziału Wzornictwa AS.

“Stettin in Berlin – Introducing The Future of Art and Design” stanowi pierwszą edycję projektu The Future of Art and Design (TFAD). Projekt ten promuje prace studentek i studentów kierunków artystycznych oraz projektowych, dając im szansę na promocję własnej twórczości oraz nawiązywanie współprac z firmami i podmiotami działającymi na rynku sztuki i designu.

Nazwa „Przyszłość sztuki i designu” odnosi się do faktu, że obecni studenci tych kierunków w przyszłości będą aktywnie funkcjonować na rynku. Projekt stanowi możliwość wglądu w rozwijające się kariery młodych twórców, a dla samych uczestników jest szansą na pierwszą międzynarodową promocję swojej twórczości. Projekt zakłada również gościnny udział absolwentów oraz artystów i projektantów zawodowych.

Równolegle z realizacją wystawy wydane zostaje pierwsze wydanie katalogu „TFAD – The Future of Art and Design”, dokumentujące założenia projektu oraz prezentujące prace uczestników.

EDGE Grand Central to przestrzeń biurowa typu coworking, zlokalizowana w centrum Berlina, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca głównego (Hauptbahnhof). Miejsce to funkcjonuje jako środowisko pracy dla firm oraz podmiotów z branży projektowej i inżynieryjnej oraz regularnie odwiedzane jest przez szerokie grono użytkowników. Przestrzeń jest dostępna dla wszystkich odwiedzających po potwierdzeniu obecności w recepcji.

(as)

