Szczecinianka, caryca, kochanka. Spacer śladami Katarzyny Wielkiej

Fot. Kunsthistorisches Museum Wien

W sobotę o g. 11 w Szklanym Domku, w Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie, rozpocznie się spacer „Śladami Carycy Katarzyny Wielkiej”. Spacer to nostalgiczna podróż w czasie, która przeniesie uczestników do Stettina pierwszej połowy XVIII wieku. Spacerując po sercu historycznego starego miasta odwiedzimy miejsca, które są najmocniej związane z historią Zosi Augusty, która została jedna z najpotężniejszych kobiet w dziejach świata. Ciekawość budzi także życie prywatne Katarzyny Wielkiej, która miała wielu słynnych kochanków, m.in. przyszłego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Grigorija Orłowa, który pomógł przeprowadzić jej zamach stanu, czy książę taurydzki Grigorij Potiomkin.

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(as)

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