Szczecinianie z nagrodą Silesius 2025

Dominika Parszewska z babcią Aleksandrą Petrusewicz Fot. Sylwia Dudek

Szczecinianka Dominika Parszewska została laureatką Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2025 w kategorii Najlepszy Debiut Poetycki. Urodzony w Szczecinie Marcin Czerkasow otrzymał nagrodę w kategorii Książka Roku.

Najwyższe uznanie jury w kategorii Najlepszy Debiut Poetycki zdobył tomik poetycki „Kink-meme” (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu) autorstwa Dominiki Parszewskiej. Jury doceniło szczeciniankę za wspaniałą poetycką wyobraźnię. Piotr Śliwiński, juror Silesiusa, podkreślił, że wiersze Dominiki Parszewskiej są zadziwiające w najwyższym stopniu.

Dominika Parszewska urodziła się w 1989 roku w Szczecinie, ukończyła tu XIII LO, publikowała m.in. na łamach takich czasopism jak „Dwutygodnik” i „Tlen Literacki”, a także w „Szpolu”. Jej wiersze ukazały się w antologii „Połów 2013”.

Laureatka otrzymała statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius – ufundowana przez miasto Wrocław – jest przyznawana od 2008 roku, w trzech kategoriach: za całokształt twórczości, debiut i książkę roku.

Silesiusa w kategorii Książka roku otrzymał Marcin Czerkasow za tom "Belgijskie rozwiązania". Marcin Czerkasow urodził się w Szczecinie, obecnie pracuje i mieszka w Poznaniu. Jurorka Silesiusa Alina Świeściak, tak uzasadniła werdykt: „Autor z ironicznym dystansem, ale i zaprawionym krytycznymi teoriami zaangażowaniem przygląda się współczesnemu spektaklowi kapitalistycznego realizmu, umiejętnie balansując na granicy między przynależnością a obcością, powagą a groteską, konwencjami serio i buffo, w każdym przypadku mając świadomość stawki, o jaką toczy się ta gra: o wszystko”.

M. Czerkasow otrzymał statuetkę i 50 tys. zł.

Nagrodę Silesiusa za całokształt twórczości i 100 tysięcy złotych odebrał łodzianin Kacper Bartczak: poeta, tłumacz, eseista i krytyk literacki.

(s)

W styczniu 2025 r. „Kurier Szczeciński” rozmawiał z Dominiką Parszewską i Aleksandrą Petrusewicz (także poetką!), m.in. o nagrodzonym teraz tomiku. Warto przeczytać.

