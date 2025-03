"Szczecinianie" wystapią u boku "Mazowsza"

Fot. Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie/Facebook

"Mazowsze i Przyjaciele" to tytuł koncertu organizowanego przez zespół Mazowsze. U boku tej ważnej dla polskiej muzyki grupy folklorystycznej wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie. Koncert odbędzie się dziś wieczorem o godzinie 18.00 w sali Widowiskowej Zespołu Mazowsze w Centrum Folkloru Polskiego "Karolin".

Podczas sobotniego koncertu w Otrębusach pod Warszawą Szczecinianie wystąpią obok Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki". „Mazowsze i Przyjaciele” to propozycja dla wszystkich, którzy kochają folklor, śpiew, taniec i dobrą muzykę. Ten koncert to tradycyjne, doroczne spotkanie z polską kulturą ludową oraz zespołami z innych regionów Polski. „Mazowsze” zaprezentuje najpiękniejsze suity wokalno-taneczne ze swojego repertuaru w towarzystwie artystów z zaproszonych zespołów ludowych. Gościnny występ to dla Zespołu Pieśni i Tańca "Szczecinianie" ogromne wyróżnienie i prestiż.

- To dla nas ważny moment, bardzo się cieszymy. Jesteśmy właśnie po próbie generalnej. "Mazowsze" jest pod wrażeniem naszych możliwości - opowiada Krzysztof Kamiński, dyrektor artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Szczecinianie". - Jesteśmy dziś w miejscu, w którym chciałyby być setki zespołów. To naprawdę zaszczyt i wyróżnienie występować u boku "Mazowsza".

Krzysztof Kamiński dodaje, że na koncert wyprzedały się już wszystkie bilety.

- Pracujemy tutaj z zawodowcami. Wszystko jest dokładnie przygotowane, przede wszystkim pod kątem repertuaru. Podczas zgłoszenia do koncertu każdy zespół musi zaproponować repertuar. Organizatorzy wybierają taki, który będzie spójny - tłumaczy dyrektor artystyczny "Szczecinian".

"Szczecinianie" zaprezentują dziś dwa układy: pierwszy z Beskidu Śląskiego, drugi - ze Śląska Cieszyńskiego.

- Występujemy w trzech grupach: młodzieżowej, studenckiej i dorosłych - mówi Krzysztof Kamiński. - Jesteśmy tutaj w grupie pięćdziesięciu osób.

Występ u boku "Mazowsza" to także szansa na rozwój indywidualnych karier i możliwość doskonalenia swojego talentu poza Szczecinem.

- Wymieniamy tutaj doświadczenia, wspieramy się - tak o wspólnym graniu z "Mazowszem" mówi Krzysztof Kamiński.

W tym roku Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie" obchodzi swoje 25-lecie.

Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” jest Reprezentacyjnym Zespołem Pomorza Zachodniego i Honorowym Ambasadorem Szczecina. Występuje w nim ponad trzystu artystów w różnym wieku: tancerzy, śpiewaków, solistów oraz muzyków. "Szczecinianie" współpracują z najwybitniejszymi choreografami, regionalistami i ekspertami w dziedzinie polskich tańców narodowych i regionalnych.

Kierownictwo zespołu tworzą: Ewa Ott- Kamińska – dyrektor artystyczna i założycielka zespołu, Komisarz Regionu Zachodniopomorskiego Polskiej Sekcji CIOFF, Kazimierz Ott – Prezes Stowarzyszenia ZPiT „Szczecinianie” oraz Krzysztof Kamiński – dyrektor muzyczny.

Od 8 lat „Szczecinianie” są jedynym Zespołem Folklorystycznym w naszym regionie, który posiada przyznaną i aktualną weryfikację Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej), która jest członkiem UNESCO. Profesjonalizm Zespołu podziwiany jest nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. Dlatego zespół w ciągu ostatnich tylko pięciu lat zapraszany był na najważniejsze i najbardziej prestiżowe Międzynarodowe Festiwale Folkloru odbywające się w Polsce, Tunezji, Indiach, Chinach, Portugalii, Włoszech, Niemczech, czy Turcji.

(K)