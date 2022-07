"Szczecinianie" w drodze do Rumunii. Wystąpią na festiwalu

Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie” w niedzielę (24 lipca) wyjechał na XXVI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru „Catalina” w Rumunii. Samo wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek i potrwa cztery dni.

– Po pandemii jest to pierwszy festiwal, na który jedziemy z dziećmi – mówi dyrektor muzyczny zespołu, Krzysztof Kamiński.



W sierpniu szczeciński zespół wybiera się na kolejną, prestiżową imprezę. To Międzynarodowy Studencki Festiwal Folkloru „FESTIVAL OF SOLDARUTY” w Skopji w Republice Macedonii Północnej.

Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” istnieje od ponad dwudziestu lat. Grupa występowała dotąd na wielu ważnych festiwalach, m.in.: na Sycylii, w Turcji, Chinach, Portugalii, na Ukrainie. Jest reprezentacyjnym zespołem Pomorza Zachodniego oraz Honorowym Ambasadorem miasta Szczecina. W repertuarze grupy są tańce, pieśni oraz zabawy z regionów etnograficznych Polski: Orawy i Spisza, Rzeszowa, Lublina, Łowicza, Krakowa i Krakowa Wschodniego, Kaszub i wielu innych.

