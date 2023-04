Szczecin stolicą muzyki klasycznej. Do wygrania podwójne zaproszenie!

Gra na Stradivariusie daje o wiele więcej możliwości, pozwala wydobyć lepsze dźwięki i bardziej wypełnić nimi salę - mówi skrzypek Emanuel Salvador. Fot. Ryszard PAKIESER

Do trzeciego maja potrwa wiosenny festiwal muzyki klasycznej Szczecin Classic organizowany przez Baltic Neopolis Orchestra. Możemy spodziewać się koncertów, w których wezmą udział najwybitniejsi artyści z Polski, Europy i świata. Na jeden z tych występów mamy bilety dla naszych Czytelników!

Szczecin Classic charakteryzuje niesamowita różnorodność, co sprawia, że nie tylko melomani znajdą tu coś dla siebie. Szczecin Classic poprzez ciekawy dobór repertuaru i miejsc koncertów corocznie utrwala relacje ze szczecińską publicznością, jak również dociera do nowych odbiorców. W przełamaniu barier, które pojawiają się na drodze do nowych słuchaczy oprócz wieczornych koncertów w różnorodnych składach – czy to kameralnych, czy orkiestrowych, pomagają wydarzenia towarzyszące, które są nieodłącznym elementem Festiwalu. Wśród propozycji spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców miasta w okresie majówkowym można znaleźć poranną gimnastykę z klasyką w parku, happeningi muzyczne w centrum miasta, naukę tańca, otwarte wykłady dla przyszłych artystów oraz warsztaty tematyczne, które odbywają się pod hasłem „Maltówka”.

Koncert mistrzów odbędzie się w piątek, o g. 19.30, w Posejdon Center. 1 maja o g. 19.30 zaplanowano występ w Technoparku Pomerania. A 2 maja o g. 19.30 w kościele Świętego Jana Ewangelisty.

Koncert finałowy: 3 maja o g. 19 w Filharmonii Szczecińskiej. Zagrają: Agata Szymczewska, Daniel Stabrawa, Emanuel Salvador, Tomasz Tomaszewski, Volodia Mykytka, Konstantin Heidrich, Shoven Quartet, Orkiestra Szczecin Classic, Baltic Neopolis Orchestra. Ten koncert w bogatej ofercie nie tylko muzycznych wydarzeń festiwalowych ma być przysłowiową wisienką na torcie. W jego trakcie Emanuel Salvador zagra na oryginalnym Stradivariusie.

- Mam te skrzypce dopiero 1,5 dnia, dopiero je poznaję. Tak naprawdę każdy instrument jest inny - mówił w czwartek prezentując instrument artysta. - Gra na nim, to jak porównanie jazdy fiatem i ferrari - zażartował. - Stradivarius daje o wiele więcej możliwości, na pewno dużo bardziej wypełni salę dźwiękiem i zapewni niezapomniane wrażenia.

Więcej informacji - www.szczecinclassic.pl.

(as, ToT)