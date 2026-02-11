Szczecin stawia na jazz. Zagra słynna Candy Dulfer

Konferencja poświęcona Szczecin Jazz została zorganizowana w środę w magistracie.

Holenderska saksofonistka Candy Dulfer będzie największą gwiazdą tegorocznego festiwalu Szczecin Jazz. Zagra na specjalnym koncercie 18 lipca w Teatrze Letnim. Główna część imprezy potrwa od 8 do 24 marca. To jedenasta edycja festiwalu.

- Szczecin staje się stolicą polskiego jazzu. Festiwal rozwija się nie tylko jako wydarzenie dla dorosłych, ale także jako wydarzenie edukacyjne, z szerokim programem dla dzieci i młodzieży - cieszył się prezydent Szczecina Piotr Krzystek podczas środowej konferencji prasowej poświęconej imprezie. I ocenił, że Szczecin Jazz jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć artystycznych w Szczecinie w tym roku.

Dyrektor festiwalu Sylwester Ostrowski stwierdził, że impreza ma dla miasta wartość promocyjną. Ekwiwalent promocyjny uzyskiwany w ramach festiwalu wyliczany jest na 1,5 mln - 2 mln zł, a to oznacza, jak przekonywał muzyk, że miasto więcej zyskuje z tego wydarzenia, niż w nie inwestuje.

- Od pewnego czasu prowadzimy programy mentorskie - dodawał Sylwester Ostrowski. - To trzeci z kolei. Pierwszy był w 2019 roku. Wziął w nim udział Jakub Mizeracki. Wówczas młody absolwent studiów muzycznych. Po kilku latach brania aktywnego udziału w takich projektach Jakub jest uważany za najlepszego gitarzystę w Polsce.

Niedawno w ankiecie Jazz Top 205, opublikowanej przez magazyn "Jazz Forum", Szczecin Jazz znalazł się na trzecim miejscu wśród najlepszych festiwali jazzowych w Polsce. Wyprzedził m.in. warszawskie imprezy Jazz Jamboree w Warszawie czy Jazz na Starówce. Ankietę Jazz Top magazyn "Jazz Forum" organizuje od 1983 roku. Sam magazyn cieszy się międzynarodowym uznaniem i w ubiegłym roku obchodził 60-lecie działalności.

- To ważna klasyfikacja, zważywszy, że w Polsce mamy ponad setkę festiwali jazzowych, w związku tym konkurencja jest ogromna i nie jest łatwo zdobyć uwagę czytelników. Trzeba mieć świetny program i doskonały kontakt z lokalną społecznością - tłumaczył Marek Romański z "Jazz Forum".

Wstępem do festiwalu będzie "Koncert dla jeszcze nie zakochanych" w Radiu Szczecin w najbliższy piątek o g. 19.

A 8 marca o g. 19 w hotelu Courtyard by Marriott rozpocznie się koncert "Szczecin Jazz dla kobiet". Wystąpią Graziella Hunsel Rivero i Sylwester Ostrowski.

- To wyjątkowe wydarzenie. Część sprzedaży biletów jest przekazana na wsparcie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii - podkreśliła Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej, producenta festiwalu.

Na 10 marca o g. 19 w Filharmonii Szczecin zaplanowano "Global Jazz Concert", na którym wystąpi m.in. Tia Fuller. 11 - 13 marca w hotelu Radisson będzie odbywać się międzynarodowa konferencja jazzowa.

11 marca o g. 19 w Radiu Szczecin możemy spodziewać się "Polish Jazz Showcase", a 12 marca o g. 19 w Filharmonii Szczecin - gali Jazz Top magazynu "Jazz Forum". 13 marca o g. 19 w Teatrze Polskim zagrają Aga Derlak i Francesca Tandoi.

14 marca o g. 19 w Radiu Szczecin rozpocznie się "Szczecin Jazz Young Talent", a 24 marca o g. 19 w Filharmonii Szczecin zagra Orchestra Jazz Sicilian razem z Deborah Brown i Jolą Szczepaniak.

- Przedłużamy Szczecin Jazz. Zapraszamy 18 lipca do Teatru Letniego na koncert wybitnej saksofonistki, Candy Dulfer - puentowała prezentację programu Anna Lemańczyk. ©℗

Alan Sasinowski

