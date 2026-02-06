Szczecin Jazz wysoko w rankingu. Wyprzedziliśmy Warszawę, Poznań, Gdańsk

Organizatorzy i uczestnicy festiwalu Szczecin Jazz podczas konferencji prasowej w styczniu w Domu Skandynawskim w Szczecinie. Fot. Tomasz KUCZYŃSKI/SAA

Szczecin Jazz znalazł się na trzecim miejscu wśród najlepszych festiwali jazzowych w Polsce. Wyprzedził m.in. słynne Jazz Jamboree. Tak zdecydowali czytelnicy w ankiecie Jazz Top 2025, opublikowanej przez magazyn Jazz Forum.

Ranking ukazuje się nieprzerwanie od ponad 40 lat i jest jednym z najważniejszych mierników popularności oraz jakości polskiej sceny jazzowej. W tegorocznym zestawieniu szczecińska impreza uplasowała się tuż za Bielską Zadymką Jazzową oraz Jazzem nad Odrą organizowanym we Wrocławiu. Wyprzedziliśmy za to Enter Enea Music Festival (Poznań), Jazz Jantar (Gdańsk), warszawskie Jazz Jamboree i Jazz na Starówce, Jazztopad Festival, Summer Jazz Festival Kraków oraz Jazzową Jesień im. Tomasza Stańko (Bielsko-Biała).

Festiwal Szczecin Jazz powstał w 2016 roku z inicjatywy szczecińskiego saksofonisty Sylwestra Ostrowskiego. Od początku producentem wydarzenia jest Szczecińska Agencja Artystyczna, a mecenat nad festiwalem sprawuje Miasto Szczecin.

Na przestrzeni lat w ramach festiwalu wystąpili najwięksi artyści światowego jazzu, m.in. Erykah Badu, Wynton Marsalis, Kenny Garrett, Billy Harper, a także czołowi polscy twórcy: Piotr Wojtasik, Anna Maria Jopek, Aga Zaryan.

– Wybraliśmy w tym roku trzy najważniejsze kierunki – ogłosiła podczas styczniowej konferencji prasowej Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej. – Przede wszystkim: współpraca międzynarodowa i ogólnopolska, między innymi kontynuacja współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i z Herbie Hancock Institute. Kolejny komponent: „Szczecin Jazz Young Talents”. Chcemy pokazać naszą młodzież. Trzeci, najważniejszy, element to kobiety. Mamy wspaniałe polskie artystki, przyjadą do nas też dwie saksofonistki ze Stanów Zjednoczonych.

Ankieta Jazz Top 2025 przyniosła także znakomite wyniki młodym artystom związanym ze Szczecin Jazz – wychowankom festiwalu. Jakub „Mizer” Mizeracki zajął pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy Gitarzysta, przed Markiem Napiórkowskim. Judy Pisarczyk uplasował się jako trzeci w kategorii Nowa Nadzieja. Asia Czajkowska zajęła siódme miejsce w kategorii Najlepsza Wokalistka, wyprzedzając m.in. Urszulę Dudziak i Annę Gadt. Karo Błachnia jest ósma w kategorii Nowa Nadzieja oraz dziesiąta w kategorii Najlepsza Wokalistka.

Jedynym szczecińskim instrumentalistą ujętym w zestawieniu jest Sylwester Ostrowski, który w kategorii saksofon tenorowy zajął siódme miejsce.

Ankietę Jazz Top magazyn Jazz Forum organizuje od 1983 roku. Sam magazyn cieszy się międzynarodowym uznaniem i w ubiegłym roku obchodził 60-lecie działalności.

W Polsce działa ponad 100 festiwali jazzowych. ©℗



