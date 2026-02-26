Szczecin Jazz coraz bliżej

Dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej Anna Lemańczyk, dyrektor festiwalu Szczecin Jazz Sylwester Ostrowski, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie Mirosława Jarmołowicz oraz dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych Piotr Piechocki w środę podpisali list intencyjny o współpracy. Fot. Alan Sasinowski

Niedługo rozpocznie się festiwal Szczecin Jazz. W środę podczas konferencji prasowej w hotelu Radisson Blu jego organizatorzy zaprezentowali założenia jednego z komponentów imprezy, Międzynarodowej Konferencji Branży Jazzowej „Polish Jazz meets Global”. Przy okazji przedstawiciele Akademii Sztuki i Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie sformalizowali współpracę ze Szczecińską Agencją Artystyczną, producentem festiwalu.

Konferencja rozpocznie się 10 marca, potrwa trzy dni. To duży międzynarodowy projekt z udziałem 40 delegatów z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Europy. Szczeciński festiwal jako pierwszy zaprosił do współpracy inne jazzowe festiwale w Polsce. Przyjadą przedstawiciele imprez takich jak m.in. Jazz nad Odrą czy warszawski Jassmine.

- Działamy globalnie, a myślimy też o lokalnych aspektach - mówił Sylwester Ostrowski, dyrektor Szczecin Jazz.

Współpraca SAA z Akademią Sztuki i Zespołem Szkół Muzycznych przy okazji festiwalu trwa już od pewnego czasu. W środę została sformalizowana, podpisano list intencyjny dotyczący kooperacji. Dzięki temu studenci AS będą mogli wziąć udział - co ważne: nieodpłatnie - w zajęciach z wybitnymi przedstawicielami świata jazzu.

- Warsztaty wokalne przeprowadzi Deborah Brown, najlepsza wokalistka jazzowa na świecie - opowiadał Sylwester Ostrowski. - Warsztaty muzyczne przeprowadzi Herbie Hancock Institute of Jazz, czyli najważniejsza instytucja jazzowa na świecie. Normalnie jeśli ktoś chce dostać się na warsztaty Herbie Hancock, to musi najpierw aplikować, przejść przez trudne procedury, należy kupić bilet do Los Angeles, wynająć hotel, zapłacić za wstęp. Gdy ktoś chciałby ich komercyjnie zaprosić na warsztaty, to by to kosztowało 70-90 tys. zł. To trudno dostępne rzeczy. Korzystając, że ich mamy, przekazujemy tę możliwość studentom naszych szkół.

Akademia Sztuki wcześniej oferowała studentom specjalność jazz, a w ub. roku uruchomiła Wydział Jazzowy. Na roku studiuje kilka osób.

Festiwal Szczecin Jazz rozpocznie się 8 marca o g. 19 w hotelu Courtyard by Marriott koncertem „Szczecin Jazz dla kobiet”. ©℗

