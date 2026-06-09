Szczecin festiwalami stoi. Nowa inicjatywa Szczecińskiej Agencji Artystycznej [GALERIA]

Organizatorzy festiwali opowiadali o tym, co mają do zaproponowania Szczecinianom. Fot. Tomasz KUCZYŃSKI

Szczecin festiwalami stoi. To diagnoza Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Dlatego miejska instytucja postanowiła zintegrować środowisko organizatorów tych wydarzeń i promować je na jednej wspólnej stronie - szczecinfestival.pl - oraz na przypisanym do niej profilu w mediach społecznościowych.

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Więcej o tym pomyśle - i o ofercie kulturalnej miasta - dziennikarze posłuchali podczas konferencji prasowej w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec. Pojawiło się na niej kilkunastu organizatorów festiwali o bardzo różnych profilach - prawdopodobnie po raz pierwszy spotkali się w jednym miejscu.

- Z naszych rozmów wynikało, że brakuje w mieście platformy wspólnej promocji wydazreń artystycznych. A my chcemy pokazać, jak dużo jest w mieście takich wydarzeń - opowiadała dyrektor SAA Anna Lemańczyk. - Chcieliśmy się skupić przede wszystkim na promocji festiwali organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, organizatorów prywatnych. Chcemy, aby przez wspólną platformę - głównie internetową - pomóc w pokazaniu, że te festiwale istnieją, mają się dobrze, niektóre dopiero raczkują, a niektóre mają ugruntowaną markę. Postawiliśmy na trzy dyscypliny: muzykę, sztukę i design.

Najbliższe wydarzenia? 20 czerwca będziemy mogli wziąć udział w imprezie hip-hopowej - Project Szczecin'26. A 26 czerwca rozpocznie się Hells Bells Festival.

- Od strony muzycznej to muzyka metalowa, punk rockowa, czyli odpowiedź na potrzeby szczecińskich fanów ciężkich brzmień, którzy oprócz koncertów klubowych w "Słowianinie" czy "Kosmosie" nie mają możliwości uczestniczenia w bardziej doniosłych wydarzeniach z międzynarodowymi gwiazdami. A nam na pierwszą edycję udało nam się zaprosić zespoły z górnej półki - chwalił się Piotr Trawny.

Ale fani innych rodzajów muzyki też znajdą coś dla siebie. W sierpniu zostaną zorganizowane Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin oraz Festiwal Muzyki Przywracanej. Do tego dochodzą znane wydarzenia, takie jak m.in. Międzynarodowy Festiwal Organowy, Festiwal Szczecin Jazz, Festiwal Szczecin Classic czy Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 10.06.2026 r.

Alan Sasinowski

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