Światło świec i poezja. Wieczór z Jadwigą Karolczuk-Cichecką [GALERIA]

Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska dziękuje Jadwidze Karolczuk-Cicheckiej za wieczór pełen pięknej poezji.

W budynku Zboru Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie odbył się wieczór poetycki pod hasłem „Tam, gdzie rodzi się poezja”. Bohaterką spotkania była lokalna poetka – Jadwiga Karolczuk-Cichecka.

Wydarzenie poprowadziła dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska. W program zaangażowała się również młodzież z grupy teatralnej NDK, wraz z wieloletnim laureatem ogólnopolskich konkursów recytatorskich, instruktorem teatralnym Nowogardzkiego Domu Kultury oraz mgr. wychowania fizycznego – Jakubem Kazubą.

– Pierwszy tomik pani Jadwigi powstał w 2022 r. Poetka swoje wiersze przedstawiała na licznych konkursach i wydarzeniach kulturalnych w gminie Nowogard, publikuje je również na swojej stronie FB – powiedziała Aneta Drążewska, dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury.

– Bardzo dziękuję za przybycie na mój wieczór poetycki wszystkim państwu, ale przede wszystkim młodzieży. Jest to spotkanie pokoleń, bo sama mam już wnuki, prawnuki, córkę, męża i mimo już zaawansowanego wieku bardzo się cieszę z tego, że razem z nimi mogę przeżywać życie w radości i jeszcze tworzyć poezję. To dla mnie osobiście jest bardzo ważne – powiedziała Jadwiga Karolczuk-Cichecka. – W mojej poezji staram się trafiać do każdego człowieka, szczególnie tego młodego oraz widzieć nostalgię i codzienność. Wierzę, że jeśli będziemy się szanować, pogłębiać wiedzę i czytać poezję, to będziemy bogatsi wewnętrznie.

W imieniu organizatorów wyrazy szczególnej wdzięczności skierowano do pastora zboru Cezarego Komisarza, za udostępnienie przestrzeni oraz okazaną życzliwość i wsparcie, które nadały wydarzeniu wyjątkowy charakter. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

