„Supergirl” - ta dziewczyna ma wielką moc

„Supergirl”, najnowszy wielkoekranowy film DC Studios, trafia do kin całego świata za pośrednictwem Warner Bros Pictures. Milly Alcock gra w nim podwójną rolę Supergirl i Kary Zor-El. Obraz reżyseruje Craig Gillespie na podstawie scenariusza Any Nogueiry. Kiedy nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.

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Nową komiksową ekranizację obejrzymy w ten weekend w szczecińskich multipleksach.

(as)

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