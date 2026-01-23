„Strzępy” w Teatrze „nie ma”

Teatr „nie ma”, autorski projekt Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz, we współpracy ze Strefą Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprasza na spektakl „Strzępy” autorstwa szczecińskiego dramatopisarza Igora Krupczyńskiego. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 23 stycznia o godzinie 20 w siedzibie teatru przy ul. Szwoleżerów 18A w Szczecinie. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

„Strzępy” to intymna opowieść o gasnącej miłości, nienawiści, pożądaniu i niespełnieniu — historia dwojga ludzi, których los splata się w ciasnej przestrzeni miejskiego mieszkania. Ukryte pragnienia, nagłe emocje i ciche dramaty wpisują się tu w uniwersalny język ludzkich relacji. Reżyserka Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz proponuje współczesną interpretację klasycznych tematów, pokazując, że dramat codzienności może wydarzyć się wszędzie — niezależnie od czasu i miejsca. Jak przypomina słynne zdanie Lwa Tołstoja z Anny Kareniny: „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.”

W spektaklu wystąpią: Aneta Banaś-Brejt i Artur Bartosiewicz. Tekst: Igor Krupczyński, muzyka: Emanuel Bobrowski, reżyseria: Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz

Wstęp na wydarzenie jest wolny – nie obowiązują bilety. Ze względu na poruszaną tematykę spektakl przeznaczony jest wyłącznie dla widzów pełnoletnich. (K)

