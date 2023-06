Staruszek Indiana ucieka na koniu

W ten weekend szczecińskie kina Helios i Multikino grają najnowszą część legendarnego cyklu – „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”. Rafał Christ na portalu Spiderwebs pisze o tym filmie tak: „To przede wszystkim opowieść o godzeniu się z upływającym czasem, zmianami, jakie zachodzą na świecie. Z postępem prócz głównego bohatera na swój sposób walczy tu też jego przeciwnik – nazistowski fizyk Jurgen Voller, który rasistowskimi odzywkami zwraca się do czarnoskórego pracownika hotelu. Dla niego Zegar Archimedesa oznacza wprowadzenie porządku, o jakim marzył, gdy służył führerowi. Przeszłość cały czas kładzie się tu więc cieniem na teraźniejszość, czego najdobitniejszym dowodem staje się urywany motyw muzyczny Johna Williamsa, który po paru nutkach zastępują inne – swoją drogą bardziej stockowe – dźwięki. Dawne numery tytułowego archeologa już się nie sprawdzają. Siła nie ta, co kiedyś, zwinność zamieniła się w nieporadność i tylko język ma cięty, jak za młodu. Jest reliktem przeszłości, co twórcy podkreślają, gdy na koniu ucieka przed rozpędzonym metrem”.

I jeszcze: „Sędziwy wiek nie oznacza dla głównego bohatera taryfy ulgowej. Mangold zawiązuje akcję, wrabiając Indianę Jonesa w morderstwo, a potem zgodnie z zasadami kina przygodowego rzuca go w różne części świata, zmianę miejsca sygnalizując oldschoolową przebitką z mapą. Na ekranie rządzi blockbusterowy eksces, kiedy staruszek ucieka przed absztyfikantem chrześnicy, wyskakuje z wybuchającego statku, a na koniec dolatuje w nieznane w samolocie pełnym nazistów. Narzucone tempo przyprawi o zadyszkę nawet tych fanów serii, którzy w czasie premiery poprzedniej części chodzili jeszcze w pieluchach”.

Z ciekawostek – Harrisonowi Fordowi towarzyszy Phoebe Mary Waller-Bridge, znakomita aktorka komediowa znana z serialu „Fleabag”.

(as)