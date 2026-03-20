Startuje Qultura Dźwięku

W konkursowe szranki stanie wielu interesujących artystów, m.in. uczestnik „Szansy na Sukces” Przemysław Kamiński. Fot. archiwum Przemysława KAMIŃSKIEGO

Dębnowski Ośrodek Kultury zaprasza na XI Dębnowski Festiwal Muzyczny „Qltura Dźwięku”. Festiwal odbędzie się w sobotę (21 marca) o g. 16 w DOK.

Jak podkreślają organizatorzy, „Qltura Dźwięku” od lat integruje lokalne środowisko muzyczne, dając szansę na zaprezentowanie talentu przed szerszą publicznością i profesjonalnym jury. Festiwal ma formę otwartego konkursu dla amatorów, niezależnie od formy wykonawczej – zapraszani są soliści, duety oraz zespoły wokalne i instrumentalne. W tym roku, aby podkreślić twórczy charakter wydarzenia, każdy uczestnik musi przygotować dwa utwory, z których co najmniej jeden musi być kompozycją autorską. To doskonała okazja, by zaprezentować własne teksty i aranżacje.

Do wygrania jest Grand Prix w wysokości 1000 zł, nagrody finansowe za II i III miejsce oraz nagroda specjalna Dyrektora DOK – profesjonalne nagranie autorskiego utworu w studiu. Dodatkowo troje laureatów Qltury Dźwięku wystąpi na dużej scenie TKP Festiwal - Dębno 2026 przed gwiazdami wieczoru. W sobotę w konkursowe szranki staną: Dawid Mazurkiewicz, Joanna Wojciechowska, Bartosz Żugaj, Antoni Płaczek, Sylwia Milińska, Przemysław Kamiński (dwukrotny uczestnik programu „Szansa na Sukces”), Kalina Pieróg, Pola Janik, Julianna Jodłowska, Kaja Ignar, Maja Brzozowska, Yewhen Ruban, Wanessa Zagórska, Maksymilian Szacht, Hanna Ferfet, Zespół LOTA, Zespół Pantomorph, Zespół Cichosza, Zespół ECHO, Amatorski Zespół Instrumentalny „My Młodzi”.

