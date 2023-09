Standup w GOKSiR w Przecławiu

GOKSiR w Przecławiu zaprasza na wieczór świetnej zabawy – Bartosz Gajda wystąpi w czwartek 7 września w programie „Pan z telewizji”. Jako suport – równie rewelacyjny Jarek Marek Sobański.

Bartosz Gajda to zawodowy komik, który od 20 lat związany jest z kabaretem i telewizją. Autor wielu skeczy, scenariuszy telewizyjnych, przyzwyczajony do blasku fleszy. Wystarczy postawić przed nim kamerę, włączyć, a żartami sypie jak z rękawa. To zawodowo, a jak to jest na co dzień? No właśnie. Jak to jest z tymi znanymi osobami w zwykłym życiu. Co sobie myślą, gdy tak stoją w kolejce po chleb? Albo jak widzą, że żona źle powdkładała rzeczy do zmywarki. Bo nawet nie wiecie, jak można źle wkładać rzeczy do zmywarki. Co taka znana osoba może powiedzieć swoim dzieciom, kiedy przepoczwarzają się ze słodkich dzieciaków w… młodzież… Bo przecież nie powiesz tego przeklętego zdania, które zmienia Cię z młodzieżowego faceta w zgryźliwego starca. Jest takie jedno zdanie. Wypowiadali je nasi rodzice, ich rodzice i rodzice naszych dziadków. I każde pokolenie w dół przysięga sobie, że go nigdy nie wypowie. Aż do momentu kiedy… Wiesz co to za zdanie?

Jarek Marek Sobański to człowiek, który nie wie, kiedy zaczął przygodę z komedią i wszystkim co zabawne. Wie jednak, że przez te wszystkie lata uzbierało się tyle historii, którymi wręcz należy się podzielić z widzami. Ciekawostki z życia artysty, które układają się w jego obraz – raczej impresjonizm niż Matejko! Przekonajcie się na żywo!

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu zaprasza 7 września na godz. 19.00.

