Stacja Lokomotyw. Finisaż wystawy Fruit of the Lumpa [GALERIA]

Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Jakie wyrazy można ułożyć ze słowa „dyskobol”? I dlaczego właśnie z niego? Ano dlatego, że przed laty „Dyskobol” to był w czasach PRL bodajże największy sklep z akcesoriami sportowymi. Działał przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Na ścianie budynku, gdzie mieścił się „Dyskobol”, znajdował się sporych rozmiarów neon. Po jego zdemontowaniu zagospodarował go szczeciński artysta znany jako Fruit of the Lump.

Tym pseudonimem posługuje się Piotr Pauk, absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz założyciel działającej na szczecińskich Pomorzanach Freedom Gallery. Wejście do galerii zdobi podświetlany szyld z logo galerii nawiązującego do znanego w czasach PRL holdingu PREDOM, w skład którego wchodziła także szczecińska „Selfa”. Jest to świadoma analogia do stylistyki wzornictwa z czasów PRL.

W sobotę 8 lutego we Freedom Galery odbył się finisaż autorskiej wystawy Fruit of the Lumpa pt. OST BLOK – neon stał się głównym elementem ekspozycji, na którą składały się różnego rodzaju przedmioty nawiązujące tematyką do kolejnictwa.

- Pochodzę z rodziny kolejarskiej: jestem synem kolejarza i graficiarzem wychowanym na pociągach - mówi Piotr Pauk. - Kolej symbolizuje ruch i przemieszczanie się oraz podróż samą w sobie.

Neon z napisem OST BLOK tworzył również szereg znaczeń. Można go było np. odczytywać skrótowo i wówczas pojawiały się słowa ST. LOK, czyli Stacja Lokomotyw. Tak słowa, jak i przedmioty tworzące wystawę, dawały w zamierzeniu twórcy pole do popisu w interpretacji symboli oraz zdarzeń.

Po zamknięciu i demontażu wystawa ze Szczecina pojedzie do Lublina i Krakowa.©℗

Krzysztof ŻURAWSKI