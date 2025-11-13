Czwartek, 13 listopada 2025 r. 
Średniowieczne klimaty w Szczecinie

Data publikacji: 13 listopada 2025 r. 15:30
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2025 r. 15:30
Pochód wikingów, średniowieczna muzyka, pokazy walk i ognia – te oraz wiele innych atrakcji czeka na uczestników wydarzenia „Wikingowie w Pinokio 3.0”.

W piątek 14 listopada o godz. 20 rozpocznie się pochód wikingów spod zegara na deptaku Bogusława X. Marsz zakończy się w klubie Pinokio (ul. Sikorskiego 29). W sobotę 15 listopada odbędą się warsztaty dawnych rzemiosł. Rozpoczną się o godz. 12 w Pinokiu. Wstęp bezpłatny. W niedzielę 16.11 o godz. 16 odbędzie się spotkanie z autorem książki „Pieśń Gryfa i Wilka” Jakubem Acmanem.

