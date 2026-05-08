Spotyka się dwoje nieznajomych. Co zmieni pocałunek

Fot. Bartłomiej SOWA

Teatr Mały Teatru Współczesnego w Szczecinie zaprasza na spektakl „Pocałunek” w reżyserii Marka Pasiecznego.

REKLAMA

Pełna delikatnego humoru, poruszająca sztuka Gera Thijsa, jednego z najbardziej popularnych współczesnych autorów w Holandii. Dwoje nieznajomych spotyka się przypadkiem na górskim szlaku. Oboje są na życiowym rozdrożu. On, niegdyś obiecujący komik, dziś pracuje w parku rekreacyjnym w przebraniu misia, ona – poważna, dawniej lokalna piękność, teraz czeka na ważne wyniki badań. Czy tytułowy pocałunek może połączyć ich na zawsze?

W rolach głównych: Magdalena Myszkiewicz, Konrad Pawicki.

Seanse: piątek, g. 19, niedziela, g. 17.

(as)

REKLAMA