Spotkanie z Rafałem Gliną. W Klubie „Dwunastki”

Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie serdecznie zapraszają 27 maja o godz. 17.30 na spotkanie z autorem powieści kryminalnych Rafałem Gliną. Odbędzie się ono w Klub 12. SDZ przy ul. Wawrzyniaka 5, w Sali Teatralnej.

REKLAMA

Rafał Glina to autor kryminałów i powieści sensacyjnych, znany z cyklu „Podkomisarz Jacek Okoński”. Urodził się w 1979 roku w Stargardzie Szczecińskim i mieszka w Suchaniu, niewielkim miasteczku, które stanowi również scenerię jego debiutanckiej powieści. Jest absolwentem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu na kierunku ekonomia.

Autor szybko zdobył rozgłos dzięki debiutanckiemu „Jednorożcowi” i kontynuacji „Imaginacja”. Jego twórczość łączy elementy thrillerów psychologicznych z lokalnym tłem, a inspiracje czerpie z literatury skandynawskiej, co sprawia, że jego książki są dynamiczne, wciągające i pełne napięcia.

(K)

REKLAMA