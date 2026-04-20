Spotkanie z psychiatrą Jerzym Pobochą. Jak zharmonizować rozum i emocje

Znany psychiatra Jerzy Pobocha będzie gościem Zamkowego Spotkania z Psychologią i Sztuką. Opowie o powiązaniach między rozumem a emocjami. Już we wtorek (21 kwietnia), o godz. 17.30 w sali Anny Jagiellonki w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Traktowanie emocji i rozumu według antagonizującego schematu „albo – albo” utrwalało fałszywe przekonanie o demonicznej roli emocji oraz ograniczonym zakresie wpływu rozumu na nasze działania. A jak jest w rzeczywistości?

Pojęcie inteligencji emocjonalnej opisanej przez Daniela Golemana, wykładowcę Uniwesytetu Harwarda rozszerzyło perspektywę i horyzont myślenia o emocjach i rozumie. Pojęcie inteligencji emocjonalnej obejmuje szerokie spektrum zjawisk poczynając od sztuki panowania nad emocjami, odczytywania uczuć innych osób, motywacji do działania, odwagi, zapału, wytrwałości, aż po odkrywanie sensu życia. Jak zauważa Goleman: „Inteligencja emocjonalna to nie tylko panowanie nad emocjami. W jej skład wchodzi też samoświadomość, czyli umiejętność rozumienia własnych stanów uczuciowych, empatia (wczuwanie się w potrzeby i uczucia innych), dobra samoocena, inicjatywa, umiejętność współpracy i skuteczność w relacjach międzyludzkich”.

Co czynić, żeby emocje i rozum harmonijnie ze sobą współdziałały? Najważniejsze jest to, że inteligencja emocjonalna nie jest cechą wrodzoną i można ją kształtować w procesie wychowania oraz samorozwoju. Pytanie to jest tym ważniejsze, że żyjemy w dobie sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja „nie zastąpi nas w jednym – w odczuwaniu i rozumieniu emocji. (…) A to dlatego, że kody programistyczne pisane są językiem binarnym: zero-jedynkowym. A emocje są wielowymiarowe. Mogę w tym samym czasie kochać i nienawidzić. (…) Pielęgnujmy inteligencję emocjonalną, to polisa zabezpieczająca nas przed sztuczną inteligencją (prof. Rafał Ohme).

Prowadzenie: Michał Józef Kawecki, twórca i gospodarz Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką.

Oprawa muzyczna: minirecital fortepianowy w wykonaniu Krzysztofa Baranowskiego.

