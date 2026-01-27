Wtorek, 27 stycznia 2026 r. 
Spotkanie z planszówkami w bibliotece

Data publikacji: 27 stycznia 2026 r. 08:13
Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2026 r. 08:13
Spotkanie z planszówkami w bibliotece
Fot. Bartosz TURLEJSKI  

Na pierwsze w nowym roku Spotkania z planszówkami zaprasza Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie. Już dziś o godz. 17.

Uczestnicy zagrają w kooperacyjną grę planszową „Jeszcze jedno lato 1914-1918” wydaną przez Archiwum Państwowe. Gościem specjalnym wydarzenia będzie jeden z pomysłodawców gry, szczeciński archiwista Bartosz Sitarz.

– Zapraszamy do rozgrywki wszystkich, którzy chcieliby przenieść się w realia Wielkiej Wojny w jednym z zaborów i spróbować zmierzyć się z wyzwaniami tamtych czasów – zachęcają organizatorzy. – Jak zwykle spotykamy się w sali kameralnej.

Wydarzenie kierowane jest do osób powyżej 16 lat. Obowiązują zapisy: osobiście w filii lub telefonicznie pod numerem 91 506 50 58.

(K)

