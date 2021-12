Spotkanie z laureatem Nike. Dlaczego Śląsk ciągle jest „kajś”

- Przez większość życia uważałem Ślązaków za jaskiniowców z kilofem i roladą. Swoją śląskość wypierałem. W podstawówce pani Chmiel grała nam na akordeonie Rotę, a ja nie miałem pojęcia, że ów plujący w twarz Niemiec z pieśni był moim przodkiem - tak o sobie opowiada Zbigniew Rokita, laureat tegorocznej nagrody Nike za książkę "Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. Z autorem będzie można się spotkać w poniedziałek (6 grudnia) w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8, Szczecin) - o godz. 18.

"O swoich korzeniach wiedziałem mało. Nie wierzyłem, że na Śląsku przed wojną odbyła się jakakolwiek historia. Moi antenaci byli jakby z innej planety, nosili jakieś niemożliwe imiona: Urban, Reinhold, Lieselotte. Później była ta nazistowska burdelmama, major z Kaukazu, pradziadek na „delegacjach” w Polsce we wrześniu 1939, nagrobek z zeskrobanym nazwiskiem przy kompoście. Coś pękało. Pojąłem, że za płotem wydarzyła się alternatywna historia, dzieje odwrócone na lewą stronę. Postanowiłem pokręcić się po okolicy, spróbować złożyć to w całość. I czego tam nie znalazłem: blisko milion ludzi deklarujących „nieistniejącą” narodowość, katastrofę ekologiczną nieznanych rozmiarów, opowieści o polskiej kolonii, o separatyzmach i ludzi kibicujących nie tej reprezentacji co trzeba. Oto nasza silezjogonia" - tak opowiada zdobywca nagrody NIKE.

(MON)