Spotkanie z Dorotą Sumińską

Fot. Tomasz Leśniowski (Wikipedia - licencja CCA-SA 4.0 International)

Dorota Sumińska, lekarz weterynarii, publicystka, dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, propagatorka dobrego traktowania zwierząt będzie gościem najbliższego „Spotkania z psychologią i sztuką” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Rozmowę poprowadzi Michał Józef Kawecki, psycholog terapeuta, twórca i gospodarz zamkowego cyklu.

Dorota Sumińska wraz z córką Martą Stachowiak prowadzi kanał na YouTube „Sumińska – Zwierzę Ci się”. W książce zatytułowanej „Do serca przytul psa” autorka napisała: „Gdyby nie zwierzęta, byłabym pewnie kimś zupełnie innym. Zwierzętom zawdzięczam większość radości i sukcesów. Nie opuszczały mnie, gdy ponosiłam porażki, czego nie mogę powiedzieć o niektórych ludziach. Nauczyły mnie cierpliwości i lepszego rozumienia ludzi (…). Posiadanie psa może całkiem odmienić monotonne życie człowieka uwikłanego w codzienność i otworzyć mu szereg nieotwartych dotąd drzwi”.

Spotkanie odbędzie się w środę 3 grudnia o godz. 17.30 w Sali Bogusława X Zamku Książąt Pomorskich.

