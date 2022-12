Spotkanie w Pałacu Młodzieży. Paprykarz poetycki...

„Paprykarz poetycki…” to najnowsza, piąta już książka Roberta A. Florczyka, szczecinianina z urodzenia i zamiłowania, związanego z portem na historycznej Łasztowni. Promocja publikacji odbędzie się podczas ostatniego w tym roku, 88. spotkania z cyklu „W PAŁACU literacko” – w czwartek (15 bm.) o godzinie 17.30 w sali multimedialnej 106, w Pałacu Młodzieży-Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, przy alei Piastów 7.

Miasto i port inspirują, przenikają życie oraz twórczość autora. Jest on pomysłodawcą happeningów pn. „Statki poezji” na terenie szczecińskiej mariny. Poeta i pisarz Robert A. Florczyk należy do szczecińskiego Związku Literatów Polskich. Swoje poszukiwawcze pasje i odkrywane fascynacje szczecińskością przekłada na słowa i publikuje w książkach, antologiach, almanachach oraz w prasie.

Najnowsza publikacja to nie tom jego wierszy, ani zbiór opowiadań, lecz prezentacja innych poetek i poetów związanych ze Szczecinem przez różne wydarzenia losowe.

„Paprykarz poetycki…” jest niezwykłą gawędą z różnymi wątkami, dopełnioną prezentacją pozbieranych wierszy. Autor pokazuje Szczecin wypełniony poezją i zachęca czytelników do jej poszukiwania na ulicach, placach, w tramwajach czy autobusach, w szczecińskich parkach czy nad Jeziorem Głębokie, w szczecińskiej stoczni i w historii Miasta Wolności.

– Moim zamiarem jest zachęcić każdego do własnej podróży z poezją w Szczecinie i po Szczecinie – zaprasza autor. – Bo jak się okazuje, jest to poezja, która może zaspokoić różne oczekiwania i gusta. Poleganie na almanachach i wyborach nie jest przecież zapewnieniem wszystkich potrzeb. I co jeszcze jest ważne – jak się okazało, istnieje w przestrzeni miasta samorzutne oddolne zaszczepianie poezji i do tego chciałem nawiązać, przypominając to anonimowe rozwieszenie wierszy Różewicza na Głębokim, czy to przyklejenie kartki na szybie przystanku komunikacji miejskiej na Basenie Górniczym… Mogą one stać się inspiracją do przemierzania nowych ścieżek poszukiwań.

Książka „Paprykarz poetycki…” została wydana w XI edycji serii „akcent” jako 81. pozycja, w ramach realizacji projektu VI Szczecińskie Promocje Literatury, z dofinansowaniem Miasta Szczecin.

Wstęp na spotkanie w Pałacu Młodzieży jest wolny.

