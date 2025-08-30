Sponiewierała cię poduszka? Granko z Ranko i Paweuke

Fot. materiały organizatora

W głębi serca czujesz, że jesteś kluską? Chłopak przypomina Ci alpakę? Znowu sponiewierała Cię poduszka? A może uważasz, że w szafie lepiej mieć wannę niż trupa? Każdy powód jest dobry, by wspólnie pośpiewać rankowe piosenki. Hala Odra w Szczecinie w sobotę o g. 19 zaprasza na Granko z Ranko.

Ranko Ukulele to projekt stworzony przez Martę „Ranko” Grendę, który zyskał popularność na YouTube, gdzie artystka publikuje swoje autorskie utwory na ukulele. Dzięki viralowemu sukcesowi „piosenek z bazgrołkami”, zwłaszcza takich jak „Kluska”, „Żaklin” czy „Przegryw”, piosenki Ranko zdobyły serca słuchaczy w każdym wieku. Jej przebojowość tkwi w umiejętności tworzenia tekstów, dystansie do siebie i świata oraz poczuciu humoru. Narracja Ranko pozbawia obciachu i pozwala żyć w zgodzie ze sobą. Artystka jest doskonałą obserwatorką, która prowadzi nas przez ten świat nieoczywistą, bajkową, a zarazem piękną drogą. Piosenki Ranko Ukulele często charakteryzują się lekkim, melodyjnym brzmieniem, z wpływami muzyki folkowej i alternatywnej.

(as)