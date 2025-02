Spektakl w Teatrze Lalek "Pleciuga". "Wesele" odczytane na nowo

Fot. Elżbieta Kubera

Spektakl „Weselnicy” został zaprezentowany z rozmachem w niedzielny wieczór na scenie Teatru Lalek „Pleciuga”. Wydarzenie było o tyle nietypowe, że zamiast profesjonalnych aktorów, na scenie pojawiła się młodzież.

Przedstawienie było efektem realizacji projektu, podczas którego młodzi adepci sztuki aktorskiej mieli niecodzienną okazję poznania profesjonalnego teatru. Uczyli się oni pod kierunkiem aktora Aleksa Jońskiego, laureata Plebiscytu Teatralnego „Bursztynowy Pierścień” w ostatniej edycji. Spektakl będący zwieńczeniem zajęć i jednocześnie prezentacją nabytych umiejętności, odbył się w niedzielę, 16 lutego.

"Weselnicy" to próba swobodnego nawiązania do słynnego dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. W scenicznej adaptacji wątki patriotyczne i ideowe przeszły na plan dalszy, aby dać widzowi okazję do przyjrzenia się charakterom postaci z tego utworu. Młodzi artyści skupili się na przekazaniu historii o ludziach z krwi i kości, zgłębiając ich naturę, potrzeby, pragnienia oraz lęki. Szczególnego wymiaru nabrały sceny z lalkami (Stańczyk, Panna Młoda, Dziennikarz), a także użytymi formami, m.in. lustrem. Pozwoliły one ukazać elementy planu realnego i metafizycznego z uwzględnieniem współczesnych, popkulturowych nawiązań.

Obok fragmentów tekstu dramatu w spektaklu znalazły się aktualne rozmowy młodych ludzi. Wszystko to w celu odnalezienia prawdy o sobie samym - swoich tęsknotach i pragnieniach. Dla wyrażenia tego co ukryte i niewypowiedziane wykorzystano ruch: taniec współczesny z sobowtórem w postaci lalki, czy sugestywne tango, jako chocholi taniec. Publiczność „Pleciugi” doceniła ten przekaz długimi owacjami na stojąco.

Obsada: Zosia Kiryszewska, Jakub Przystupa, Jeremi Wawrzyniak, Gabi Kosma Januszkiewicz, Zuzanna Cybulska, Iga Rzeszutek, Nina Tomaszewska, Ola Bydałek, Michał Zabłocki, Martyna Kapczyńska, Paulina Czajkowska i Pola Zajdlewicz. Reżyseria: Aleks Joński. Muzyka: Kacper Odrobny. Konsultacje Choreograficzne: Sylwia Wiensko. Przygotowanie wokalne: Gabriela Gola.

(el)