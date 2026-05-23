Spektakl w Teatrze Kana. Mierząc się z sytuacjami skrajnymi

Fot. Teatr Kana

W sobotę o g. 19 w Teatrze Kana w Szczecinie rozpoczyna się spektakl „Niecierpki”.

Tytułowe niecierpki to rośliny, których nazwa w wielu językach związana jest z niecierpliwością lub nietolerancją dotyku (np. gatunek Impatiens noli-tangere od łac. noli me tangere – „nie dotykaj mnie”). Przywoływane w spektaklu historie charakteryzują się podobną, nagromadzoną tuż pod skórą chroniczną nadwrażliwością – wystarczy jeden impuls, żeby dotrzeć do punktu krytycznego. Autorski monodram Bibianny Chimiak opowiada o naszej kondycji psychicznej i o granicach jej wytrzymałości, o mierzeniu się ze skrajnymi sytuacjami stawianymi przez rzeczywistość. Zbudowany jest na subtelnościach, drobnych gestach, mrocznej, ale i pełnej czułości atmosferze, ze sporą dawką czarnego humoru, odrobiną dreszczyku, prawie bez słów, za to z dużą ilością teatralnej magii.

Spektakl nominowany do „Bursztynowego Pierścienia” 2023, w kategorii najlepsze przedstawienie sezonu oraz najlepsza kreacja aktorska. W Subiektywnym Alfabecie Teatralnym 2023 Arama Sterna („Teatr dla Wszystkich”) spektakl otrzymał dwa wyróżnienia: w kategorii MONODRAM dla Bibianny Chimiak oraz w kategorii SCENOGRAFIA dla Arka Piętaka i Macieja Osmyckiego.

„(…) precyzyjne i delikatne, wysmakowane i poetyckie, ale też śmieszne i budzące dreszczyk, to smutna magia na uniwersalne, a przy tym współczesne tematy” – tak napisał o spektaklu Artur Daniel Liskowacki w „Kurierze Szczecińskim”.

