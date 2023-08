Śniadanie w wersji baśniowej. Mamy podwójne zaproszenie

Fot. materiały organizatora

Willa Lentza w Szczecinie zaprasza na „(Baśniowe) Śniadanie na trawie w ogrodzie Augusta Lentza” w sobotę o g. 11. Dla naszych Czytelników mamy bilety na to wydarzenie.

Willa Lentza ogłasza: „Podczas najbliższego plenerowego wydarzenia chcemy przywołać atmosferę podobnych imprez przygotowywanych pod koniec XIX wieku przez rodzinę Lentzów”.

Śniadanie na trawie rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 16. Na jego ostateczny kształt i program będą mieli wpływ przede wszystkim biesiadujący. Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, wśród nich m.in.: koncert kwartetu smyczkowego, odsłonięcie witraża „Czesząca się syrena’’ z Willi Strutza, prezentacja kolekcji Haliny Różanek dotyczącej H.C. Andersena, wspólny taniec, wystąpienie Michała Dębowskiego nt. historii i ikonografii witrażu (o zagadnieniach konserwatorskich opowie natomiast Robert Rodecki, znany szczeciński witrażownik – autor prac konserwatorskich), wykład B. Sochańskiej o H.C. Andersenie oraz możliwość uczestniczenia w zwiedzaniu Willi Lentza wraz z przewodnikiem.

Atrakcje od godziny 11 do 14 są biletowane. Odsłonięcie witraża (godz. 14) i wykłady (sala teatralna) – wstęp wolny.

Willa Lentza ogłasza: „Liczymy na to, że po raz kolejny zachwycą nas Państwo ciekawymi elementami garderoby. Właściciele najciekawszych kreacji otrzymają specjalne nagrody. Podczas tego śniadania motywem przewodnim będzie moda z XIX wieku. Na miejscu zapewniamy kawę, herbatę, ciasteczka, zupę. Do nabycia inne napoje, lody i ciasta. Podczas wydarzenia zachęcamy również do zwiedzania willowych wnętrz, podziwiania wystaw stałych i czasowych”.

O atmosferę podczas spotkania zadba aktor szczecińskich scen – Konrad Pawicki, który (jak tradycja każe) wcieli się w rolę właściciela rezydencji – Augusta Lentza.

(as)

Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie na wydarzenie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.willa. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (25 sierpnia). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.