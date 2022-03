Skarby czasu zarazy. Wernisaż w Centrum Dialogu Przełomy

Wernisaż wystawy „Skarby czasu zarazy” odbędzie się w czwartek (10 marca) o godzinie 16 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Ekspozycję, której elementy znajdą się we wszystkich przestrzeniach ekspozycji stałej pn. „Miasto sprzeciwu – miasto protestu”, będzie można oglądać do końca września tego roku.

- Na wystawie znajdą się najciekawsze obiekty pozyskane do kolekcji placówki podczas trudnego czasu pandemii, kiedy przez prawie półtora roku Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy było zamknięte dla publiczności. Niezależnie od okoliczności, działalność muzeum prowadzona była intensywnie, co zaowocowało wieloma projektami wystawienniczymi, edukacyjnymi i obywatelskimi oraz systematycznym powiększaniem kolekcji. Prezentacja zebranych podczas pandemii obiektów będzie też dowodem przywiązania publiczności do muzeum - informuje Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. - Odpowiedziała ona na apele wystosowywane przez muzealników, zwłaszcza przy okazji kolejnych rocznic, dotyczące szukania w archiwach domowych pamiątek i przekazywania ich w miejsce, gdzie mogłyby służyć kolejnym pokoleniom jako świadectwa minionych czasów.

„Skarby czasu zarazy” to jedno z wydarzeń towarzyszących obchodom 6. rocznicy otwarcia MNS–CDP. Wernisaż rozpocznie się koncertem dziewczęcego zespołu Polka, a po wspólnym przejściu przez wystawę zwiedzający będą mogli wziąć udział w projekcji filmu dokumentalnego „Pacyfikacja Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w 1981 r.” autorstwa Agnieszki Kuchcińskiej-Kurcz (kuratorki wystawy) i Moniki Mazanek-Wilczyńskiej.

(MON)