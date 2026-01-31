Skapcaniały rewolucjonista ratuje córkę

Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie w sobotę o g. 17:30 pokazuje jeden z najważniejszych amerykańskich filmów ostatnich lat, „Jedną bitwę po drugiej” Paula Thomasa Andersona.

Znakomity Leonardo Dicaprio gra byłego rewolucjonistę, Boba Fergusona, obecnie mocno naruszonego przez alkohol i narkotyki, próbującego uratować córkę, na którą poluje twardogłowy wojskowy, odtwarzany przez Seana Penna. Ferguson musi wyruszyć w podróż po Ameryce – paranoicznej, groteskowej, pełnej przemocy i społecznych napięć.

Seans filmowy poprzedza prelekcja, przygotowana i wygłoszona przez Krzysztofa Spóra.

