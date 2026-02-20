Skandalistka, którą uwielbiamy. O Kalinie Jędrusik w Teatrze Polskim

Klub Świętokradców Parafii Czarnego Kota Rudego w Teatrze Polskim w Szczecinie w ten weekend proponuje spektakl „Droga pani Kalino”. Bohaterką sztuki jest Kalina Jędrusik, wyjątkowa aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, a także piosenkarka. Niezwykła osobowość sceniczna, znana z Kabaretu Starszych Panów. Była uważana za skandalistkę swoich czasów, bowiem podchodziła niekonwencjonalnie do życia prywatnego i zawodowego. W ikonę polskiej kultury wciela się w spektaklu Małgorzata Iwańska.

Spektakl grany jest w piątek i sobotę o g. 22 i w niedzielę o g. 19.

