Piątek, 20 lutego 2026 r. 
Data publikacji: 20 lutego 2026 r. 13:25
Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2026 r. 13:25
Skandalistka, którą uwielbiamy. O Kalinie Jędrusik w Teatrze Polskim
Fot. materiały organizatora  

Klub Świętokradców Parafii Czarnego Kota Rudego w Teatrze Polskim w Szczecinie w ten weekend proponuje spektakl „Droga pani Kalino”. Bohaterką sztuki jest Kalina Jędrusik, wyjątkowa aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, a także piosenkarka. Niezwykła osobowość sceniczna, znana z Kabaretu Starszych Panów. Była uważana za skandalistkę swoich czasów, bowiem podchodziła niekonwencjonalnie do życia prywatnego i zawodowego. W ikonę polskiej kultury wciela się w spektaklu Małgorzata Iwańska.

Spektakl grany jest w piątek i sobotę o g. 22 i w niedzielę o g. 19.

