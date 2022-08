Siema Ziemia w Winylach. Mamy bilety na koncert!

"Śledź Młody Jazz!" to cykl koncertów mających na celu zwrócenie uwagi na unikalne zjawisko w naszym kraju - wysyp młodych, oryginalnych zespołów. Ich poziom artystyczny docenili krytycy i festiwale, ale wciąż trudno im się przebić do szerszego grona odbiorców. W najbliższy czwartek odbędzie się kolejny koncert cyklu: w szczecińskich Winylach.fm (ul. Jagiellońska 86) wystąpi grupa Siema Ziemia. Początek o godzinie 20.

"Muzyków Siema Ziemia znacie z takich formacji jak Skalpel, EABS, Błoto, The Goldbricks, Kwaśny Deszcz, Łona czy Fismoll. To elektroakustyczny kwartet czerpiący energię z kolektywnej improwizacji. Ich pierwszy album uznano za jeden z najlepszych elektronicznych debiutów w Polsce. Utwory grupy znalazły się na oficjalnych playlistach Spotify: State of Jazz oraz 21st Century Jazz. Chcą przekraczać granice gatunków, takich jak break beat, drum&bass, spiritual–jazz. Eksperymentują podczas live-actów, aby przekroczyć granice dźwiękowych wzorców. Inspirują się zjawiskami na pograniczu działań rytualnych, ceremonialnych i medytacji" - informują organizatorzy.

Siema Ziemia zagra w składzie: Kacper Krupa - tenor saxophone, synth, Fryderyk Szulgit - guitars, synth, Paweł Stachowiak - bass guitar, synth i Andrzej Konieczny - drums, synth.

"Po koncercie - śledziowy poczęstunek. Jak możecie, to przynieście ze sobą śledzie według autorskiego pomysłu albo coś innego..." - zachęcają organizatorzy.

Mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 24 sierpnia. Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)